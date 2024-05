Leeds – Southampton: miza financiară pentru cel mai scump meci de fotbal

Al doilea eșalon al Angliei a ajuns la punctul culminant, întrucât două echipe se luptă pentru obiectivul suprem: promovarea în Premier League.

De multe ori trecută cu vederea de restul lumii fotbalului, finala play-off-ului din Championship de pe Wembley este cel mai important meci de fotbal din punct de vedere financiar. Deși este al doilea eșalon al fotbalului englez, miza nu poate fi mai mare. Echipa învingătoare își asigură un loc mult râvnit în Premier League, deblocând o comoară de beneficii și oportunități.

Ultimul loc pentru sezonul viitor din Premier League

După un sezon lung și epuizant în Championship, Leeds United și Southampton sunt pregătite pentru o confruntare cu o miză uriașă pe Wembley, luptând pentru revenirea în Premier League.

Leeds, retrogradată în sezonul trecut după trei ani în Premier League, a ratat la limită promovarea automată și încearcă acum să și-o asigure prin play-off. Southampton, retrogradată după o perioadă de 11 ani în Premier League, a renăscut sub comanda lui Russell Martin și caută revenirea imediată.

În ciuda victoriilor lui Southampton în ambele întâlniri din campionat din acest sezon, cele două echipe promit o dispută încrâncenată, în care învingătorul va fi recompensat din plin, iar învinsul se va confrunta cu încă un an în Championship.

Miza financiară a finalei

Câștigarea finalei play-off-ului din Championship și asigurarea promovării în Premier League poate valora sute de milioane de euro.

În 2020, a fost estimat că succesul din finala play-off-ului ar putea crește veniturile unui club cu 135 de milioane de lire sterline până la 265 de milioane de lire sterline, în funcție de abilitatea echipei de a evita retrogradarea.

În sezonul 2020-21, Premier League a distribuit peste 2,5 miliarde de lire sterline între cele 20 de cluburi. Fiecare club a primit cel puțin 84,8 milioane de lire sterline în plăți egale, venituri TV internaționale și plăți comerciale centrale, cu plăți suplimentare pentru merite și taxe pentru facilități.

Promovarea în Premier League oferă acces la acest fond financiar substanțial, sporind semnificativ puterea de cumpărare a unei echipe pe piața transferurilor.

Ce înseamnă „Parachute Payments”?

Chiar și o campanie nereușită în Premier League este recompensată din punct de vedere financiar în cazul echipelor implicate. Pe lângă veniturile din drepturile de difuzare, cluburile retrogradate în Championship primesc „parachute payments” pentru a le ușura tranziția.

Aceste plăți reprezintă un procent din cota egală din veniturile din transmisiuni, care scade pe parcursul a trei ani: 55% în primul an, 45% în al doilea an și, dacă clubul a petrecut mai mult de un sezon în Premier League, 20% în al treilea an.

