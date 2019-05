Legendarul Frank Lampard ar putea antrena Chelsea

Maurizio Sarri (60 de ani) are zilele numărate la Chelsea, iar clubul londonez are deja un nume stabilit pentru banca tehnică, în persoana unei legende a formaţiei de pe "Stamford" Bridge potrivit mediafax.

Miercuri, presa din Italia a anunţat că finala Europa League, contra lui Arsenal, va fi ultimul meci al lui Sarri în calitate de manager al lui Chelsea. Potrivit sursei citate, italianul nu s-a făcut deloc plăcut în mandatul său, iar patronul Roman Abramovich caută o persoană care să cunoască mult mai bine acest club.

Conform SportMediaSet, favorit să preia postul de manager al londonezilor este Frank Lampard (40 de ani), în prezent la Derby County, care a evoluat timp de 13 sezoane la Chelsea. Fostul mijlocaş este văzut drept candidatul ideal, având în vedere că se identifică cu istoria recentă a echipei şi a avut rezultate bune în debutul său din antrenorat.



Lampard şi-a început cariera de antrenor la începutul acestui sezon, semnând cu Derby County. Echipa acestuia a prins in extremis locul şase, care i-a asigurat prezenţa la play-off-ul pentru promovarea în Premier League. În meciul tur al semifinalelor, Derby a pierdut pe teren propriu, contra lui Leeds, scor 0-1, iar returul are loc astăzi.



Frank mai are contract cu echipa din Championship până în 2021, însă Chelsea pare hotărâtă să-l aducă în această vară, mutarea urmând să fie definitivată după finala Europa League, contra lui Arsenal, din 25 mai.

Ca jucător, Lampard are 640 de meciuri pentru Chelsea, reuşind 209 goluri. Alături de londonezi, fostul internaţional englez a câştigat numeroase trofee, printre care Liga Campionilor, Europa League şi trei titluri în Premier League.