Legitimitatea noului management al Ellaktor, pusa la indoiala dupa aparitia unui Raport al Consiliului Concurentei din Grecia

Se intampla lucruri interesante in Grecia, unde se pune in discutie legitimitatea administratiei actuale de la compania de constructii elena ELLAKTOR – firma-mama a Aktor, care are in lucru in Romania mai multe proiecte ample de infrastructura – dupa ce a fost navalita practic de olandezii de la Reggeborgh Invest. Publicatia greaca eurocapital.gr a dezvaluit concluziile unui Raport intocmit de Consiliul Concurentei elen privitoare la modul in care a actionat fondul olandez pe piata greaca. Mai exact modul in care acest fond olandez de constructii a reusit sa devina dintr-un simplu actionar pasiv, intr-un actionar activ si un factor de decizie la cele mai mari companii grecesti de constructii, Ellaktor si GEK Terna. Concluziile Consiliului de Concurenta au fost confirmate si de analiza Banking News care arata ca interventia companiei olandeze nu s-ar fi facut in mod legal, iar aparitia Reggeborgh Invest pe piata de constructii din Grecia a generat denaturarea concurentei, relatează infa

Astfel, actionarii majoritari ai ELLAKTOR, Dimitrios Bakos si Ioannis Kaumenakis, impreuna cu Alexandros Exarchou, par a fi indreptatiti sa conteste schimbarea subita a conducerii din ianuarie 2021, efectuata in urma cererii facute de actionarii minoritari Reggeborgh Invest BV, catre alti doi actionari A.G. si H.P. (detinatori la acea data de 22.094.903 actiuni nominale ordinare ale ELLAKTOR SA) de a se organiza o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei ELLAKTOR in care sa fie revocat tot Consiliul de administratie al companiei si sa fie ales un alt Consiliu. In acea intalnire s-ar fi procedat practic la „transformarea” companiei olandeze din investitor pasiv in investitor cvasi-activ in cadrul ELLAKTOR.

Potrivit Raportului Consiliului Concurentei, citat de eurocapital.gr, „s-a constatat ca a existat o concentrare semnificativa a industriei constructiilor in ultimul deceniu, cu o crestere a barierelor de intrare pe unele piete individuale. In plus, s-a constatat ca participarea orizontala comuna a unui fond specific la cele mai mari doua companii de constructii ar putea duce la daune”, facandu-se trimitere directa catre compania olandeza Reggeborgh, care dorea sa fie actionar majoritar in acelasi timp atat la GEK Terna, cat si la ELLAKTOR:

„In cazurile in care investitorii institutionali au asocieri in diferite companii dintr-o industrie si in special in companii concurente, preturile pot creste si pot exista mai putine stimulente pentru concurenta reala”, se arata in Raportul Consiliului Concurentei, citat de eurocapital.gr.

Publicatiei greaca eurocapital.gr, precizeaza totodata ca in urma concluziilor Consiliului Concurentei s-a decis ca in 22 aprilie 2021 sa aiba loc o noua Adunare Generala a actionarilor in care toate aceste aspecte sa fie clarificate.

Redam in continuare aspectele semnalate de publicatia eurocapital.gr in presa greaca:

„Acum apare o intrebare majora … Are ELLAKTOR in prezent o administratie legitima?

Consiliului Concurentei a considerat ca conditiile de concurenta nu erau garantate in sectorul constructiilor si ca legislatia nu era suficienta pentru a crea conditii pentru o concurenta efectiva.

Consiliului Concurentei se refera la aparitia Reggeborgh Invest ca un exemplu de denaturare a concurentei, o evolutie care justifica pe deplin analiza Bankingnews pe care cele mai mari doua companii de constructii, si anume GEK Terna si Ellaktor, le-au subliniat in timp.

„Implicarea” in GEK Terna

Este foarte probabil ca concluziile rezonabile ale Consiliului Concurentei sa fi fost comunicate companiei olandeze Reggeborgh si sa conduca la “vanzarea “ actiunilor lor in GEK TERNA catre George Peristeris.

Este clar ca vanzarea pripita a actiunilor a avut loc sub presiunea unor constatari evidente, desi personalul olandez Reggeborgh a sustinut ca nu sunt valabile.

De fapt, Comisia pentru concurenta clarifica faptul ca presupusul actionar pasiv (Reggeborgh) a fost transformat intr-unul obisnuit dupa ce a functionat impreuna cu alti actionari pentru a controla gestionarea ELLAKTOR.

Administratia actuala a ELLAKTOR este legala?

Cu toate acestea, intrebarea esentiala care se pune este daca exista acum o administratie legitima in ELLAKTOR …

Potrivit anuntului Comisiei pentru concurenta, „s-a constatat ca a existat o concentrare semnificativa a industriei constructiilor in ultimul deceniu, cu o crestere a barierelor de intrare pe unele piete individuale.

In plus, sa constatat ca participarea orizontala comuna a unui fond specific la cele mai mari doua companii de constructii ar putea duce la daune (ceea ce inseamna compania olandeza Reggeborgh, care dorea sa fie actionar major in acelasi timp la GEK Terna si ELLAKTOR)”.

De la un potential investitor pasiv la un Reggeborgh cvasi-activ

„Mai exact, s-a observat ca intr-o singura companie, in GEK Terna, un fond de investitii specific, adica Reggeborgh si-a crescut rata de participare pe o perioada de doi ani de la 5% la aproximativ 30% prin tranzactionarea succesiva a actiunilor, acest lucru furnizand cateva indicatii ale unei posibile influente din partea fondului catre companie.

Prin aceeasi schema de investitii pare, pe o perioada de aproximativ 1 an, sa-si creasca participarea la o alta companie concurenta, la ELLAKTOR, de la un procent ramas de 5% la 15%, cu posibilitatea de a creste procentul la aproximativ 27%, prin exercitarea viitoare a unei optiuni de apel.

Acest actionar Reggeborgh Invest BV nu a mai actionat ca un investitor pur pasiv in ELLAKTOR, ci a luat initiatia pentru a participa activ la nivelul organismelor colective ale companiei, lucru demonstrat de actiunile pe care le-a intreprins deja dupa coordonarea cu inca doi actionari ai companiei (se estimeaza ca acesti actionari mentin impreuna un procent de 2% din capitalul social al companiei) sa depuna o cerere de convocare a unei adunari generale extraordinare pentru alegerea unui nou consiliu de administratie.

Mai exact, ca urmare a cererii actionarilor minoritari Reggeborgh Invest B.V. din data de 03.12.2020, A.G. si H.P., detinatorii la acea data de 22.094.903 actiuni nominale ordinare ale ELLAKTOR SA, s-a propus la 01.01.2021 sa se organizeze o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei ELLAKTOR.

In acelasi timp, a existat o schimbare a actionarului pe actiuni in cel putin o companie de la un potential investitor pasiv la cvasi-active, deoarece a solicitat impreuna cu alti actionari minoritari sa organizeze o adunare generala extraordinara pe probleme, inclusiv revocarea tuturor membrilor consiliului de administratie al companiei si alegerea unui nou consiliu de administratie al companiei, inclusiv membri independenti / neexecutivi revocarea tuturor membrilor comitetului de audit al companiei si alegerea unui nou comitet de audit.

Si anuntul oficial al Comisiei pentru concurenta continua:

Studii teoretice si empirice recente au aratat ca schemele de investitii pe diverse piete pot avea un efect negativ asupra concurentei pe unele piete, in special in cazurile de conditii oligopolistice si un grad ridicat de concentrare.

In cazurile in care investitorii institutionali au asocieri in diferite companii dintr-o industrie si in special in companii concurente, preturile pot creste si pot exista mai putine stimulente pentru concurenta reala.

Avand in vedere ca schemele de investitii detin de obicei procente minoritare in companii, achizitionarea acestor procente scapa de obicei de controlul preventiv al concentratiilor, in timp ce aplicarea articolului 101 din TFUE sau a articolului 1 din Legea 3959/2011 se poate face numai in anumite conditii.

Cu toate acestea, exista diverse canale, direct si indirect, pentru ca acesti investitori sa aiba o influenta semnificativa asupra companiilor participante.

Avand in vedere cele de mai sus, s-a considerat adecvat sa se ia in considerare toate asocierile posibile din companiile din industrie, care, daca exista, ar putea ridica indoieli cu privire la faptul daca aceste companii sunt intr-o stare de concurenta reala intre ele, tinand cont de anunturile viitoare de licitatie pentru executarea lucrarilor publice cu un buget deosebit de ridicat”.