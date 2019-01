Sorina Matei RÂDE de PLANUL lui Tăriceanu pentru desecretizarea protocoalelor SRI: El corason me duele. #ManeleManele

Jurnalista Sorina Matei a reacționat după ce, ieri, șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, anunța că alianța PSD - ALDE nu are de gând să renunțe la demersurile pentru desecretizarea protocoalelelor secrete din justiție. După ce CCR a decis că legea dată de PSD - ALDE nu e constituțională, Tăriceanu a declarat că alianța va găsi o altă formulă juridică.

Citește și: Monica Macovei a făcut SPECTACOL la audierile din Comisia LIBE - De nervi, Tudorel Toader a 'amenințat-o voalat'

"Fals. Manele, manele a la Tari. Desecretizarea și declasificarea le fac/ decid doar judecătorii. Nici măcar nu mai poate s-o facă exclusiv emitentul. E decisă demult, e luată de aproape un an din mana SRI și e data la judecători. Deci nu puteți găsi soluții la nimic. Că e demult decisă. Dar io zic sa le căutați in continuare. Staţi la coadă la Mega, la Lidl, la Penny, la Peco, lambada, vorba songului, poate găsiţi soluţiile. Însă oamenii nu înțeleg nimic. E grele cuvintele grele. El corason me duele. #ManeleManele ", scrie Sorina Matei pe Facebook.