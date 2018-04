Lungmetrajul „Lemonade”, regizat de Ioana Uricaru şi produs de Cristian Mungiu, va avea joi premiera la Tribeca Film Festival.

„Lemonade” candidează alături de alte nouă filme, printre care „Amateurs”, de Gabriela Pichler, „Dry Martina”, de Che Sandoval, „The Night Eats the World”, de Dominique Rocher, şi „Virgins”, de Keren Ben Rafael, pentru cele nouă premii oferite în competiţia internaţională, între care cel mai bun film, cel mai bun debut, cel mai bun film regizat de o femeie, cea mai buna actriţă şi premiul publicului.

Filmul va beneficia de patru proiecţii în festival - pe 19, 20 21 şi 27 aprilie, anunță News.ro.

Debutul în lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru a avut premiera mondială în secţiunea Panorama a Festivalului de Film de la Berlin de anul acesta.

Ioana Uricaru semnează şi scenariul peliculei filmate în Montreal (Canada), în vara anului trecut. Regizorul Cristian Mungiu este producător, prin Mobra Films, iar coproducători sunt Christoph Kukula şi Eike Goreczka pentru 42film (Germania), Yanick Létourneau pentru Peripheria Productions (Canada) şi Sean Wheelan şi Tomas Eskilsson pentru Film I Vast and Filmgate Films (Suedia).

Filmul spune povestea Marei, o mama celibatară în vârstă de 30 de ani aflată în Statele Unite pentru o slujbă temporară ca asistent medical, care se căsătoreşte cu americanul Daniel. Când începe demersurile pentru a obţine permisul de şedere, Mara îşi dă seama că America reală nu semănă cu cea din visurile ei.

În rolul principal a fost distribuită Mălina Manovici, care a jucat şi în „Bacalaureat” al lui Mungiu. Din distribuţie mai fac parte Steve Bacic, Dylan Scott Smith, Milan Hurduc şi Ruxandra Maniu.

Uricaru a coregizat lungmetrajul colectiv „Amintiri din Epoca de Aur” (Mobra Films, 2009), şi scurtmetrajul „Stopover” (produs de Mobra Films în 2010). Primul a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2009, iar cel de-al doilea, în selecţia oficială a Festivalului de Film Sundance 2011. Ea a mai regizat „National Treasure” (documentar, 2007, coregizor Wang Ying), „The Sun and The Moon” (scurtmetraj, 2007), „Variations to a Portrait – Norman Manea” (2011), şi „The Witness” (scurtmetraj, 2012).

Tribeca Film Festival a fost fondat în 2002 de Jane Rosenthal, Robert De Niro şi Craig Hatkoff.