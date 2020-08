Leon Fleiser, supranumit 'Obi-Wan Kenobi' al pianului la care cânta cu o singură mână, a murit la 92 de ani

Pianistul american de origine evreiască Leon Fleisher, care timp de 30 de ani a cântat la pian cu o singură mână, a murit duminică într-un spital din Baltimore la vârsta de 92 de ani, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fiul său, Julian, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Fleisher (San Francisco, 1928) a început să studieze pianul la patru ani iar la vârsta de 8 ani a debutat în faţa publicului. La doar 16 ani el a cântat cu Filarmonica din New York: a fost un copil minune, care a fost acceptat să participe la cursurile lor de faimoşii profesori Artur Schnabel şi Maria Curcio.

El a fost o figură reprezentativă a interpretării pianului în anii 1950 şi 1960, până când în 1964 a încetat să mai cânte din cauza unei leziuni grave la mâna dreaptă.

Era convins că el însuşi forţase acea problemă din cauza exersării îndelungate, având în vedere că ani mai târziu a mărturisit că petrecea "opt ore pe zi în faţa pianului, bătând frenetic în clapele de fildeş".

Timp de 30 de ani, artistul a încercat să recupereze mobilitatea mânii sale drepte, inclusiv cu injecţii cu lidocaină, terapii de recuperare sau tratamente-şoc.

Durerea şi neputinţa i-au provocat o depresie care l-au adus în pragul sinuciderii; din fericire el a optat pentru dezvoltarea calităţilor sale muzicale şi tehnici prin alte metode şi s-a dedicat din plin predării de cursuri. De fapt, fiul său a mărturisit că tatăl lui a predat lecţii de pian cu o săptămână înainte de internarea în spital.

În anii 1970 şi 1980 a fost profesor la Centrul de Muzică din Tanglewood, al cărui director artistic a fost în perioada 1986 - 1997, şi a predat de asemenea la Conservatorul Peabody din Baltimore. Aici, Fleisher a devenit un mare pedagog, iar elevii săi care îl adorau l-au supranumit "Obi-Wan Kenobi del piano", comparându-l cu bătrânul şi înţeleptul yedi din Star Wars.

După 30 de ani, în 1994 şi după ce a suferit o boală neurologică, el a urmat un tratament experimental cu injecţii cu Botox care i-au permis să-şi reia cariera, deşi, potrivit mărturiilor sale, el nu s-a mai vindecat complet niciodată.

Chiar şi aşa, Fleisher a oferit concerte şi recitaluri până aproape de sfârşitul vieţii sale. Acest parcurs strălucit a fost ilustrat în documentarul "Two Hands: The Leon Fleisher Story", de Nathaniel Kahn, care a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006.

În 2003, el s-a reîntors la Carnegie Hall pentru a oferi primul său recital la două mâini după peste trei decenii, obţinând un succes colosal.

El a publicat şi o carte de memorii intitulată "My Nine Lives: A Memoir of Many Careers in Music" (2010), în colaborare cu criticul muzical Anne Midgette, în care povesteşte despre depresia care l-a făcut să abandoneze pianul şi recunoaşte că pasiunea mult mai mare pentru muzică l-a salvat de la autodistrugerea completă.

Până la urmă, Fleisher a recunoscut că incapacitatea de a cânta cu mâna dreaptă i-a oferit o viaţă muzicală mult mai variată, decât ar fi avut dacă ar fi urmat cariera unui virtuos al pianului.