Leonardo Badea, presedintele ASF, a participat la Reuniunea de Primăvară a Board-urilor Băncii Mondiale şi al Fondului Monetar Internaţional, la Washington

Leonardo Badea a discutat cu reprezentantii Bancii Mondiale despre stadiul proiectelor comune pe care ASF si Banca Mondiala le deruleaza in prezent privind evaluarea stabilității financiare in Romania si consolidarea supravegherii piețelor de capital, precum si despre viitoare activitati comune legate de evaluarea sistemului de supraveghere si a gradului de transparenta in domeniul asigurarilor.

“Am discutat, alaturi de reprezentanti importanti ai institutiilor financiare internationale despre situatia Pietelor financiare nebancare, despre intarirea independentei, autonomiei si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a problematicilor pietei a ASF-ului. De aceea, expertiza Bancii Mondiale este mai mult decat binevenita in dezvoltarea proiectelor comune”, a precizat Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

La evenimentul de la Washington au participat personalitati de marca ale lumii financiare mondiale, printre care Christine Lagarde, director general al Fondului Monetar Internațional, Jim Yong Kim, presedintele Bancii Mondiale, Michael Bloomberg, om de afaceri si fost primar al orasului New York, Philippe Le Houérou, CEO al International Finance Corporation, Kristalina Georgieva, CEO al Bancii Mondiale, Jeff Weiner, CEO LinkedIn si alti reprezentanti ai institutiilor financiar-bancare, mediului politic si reprezentanti ai unor publicatii importante precum CNN Money, Financial Times si Bloomberg.