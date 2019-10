Les Films de Cannes à Bucarest – Atelierul ’Cum citim un scenariu?’

Un atelier dedicat comunităţii industriei de film din România şi programul „Managing Talents” sunt incluse în programul ediţiei de anul acesta a Les Films de Cannes à Bucarest, ce va avea loc între 18 şi 27 octombrie, potrivit news.ro

„Cum citim un scenariu?” este un workshop care porneşte de la realitatea că, anual, în toată lumea, câţiva oameni citesc sutele şi miile de scenarii care îşi caută finanţare, iar pe baza analizei lor sunt alocate milioanele de euro destinate producţiei de film.

Cine sunt aceşti oameni? Ce calităţi şi ce calificare au sau ar trebui să aibă ei? Cu ce rezutate au citit şi citesc lectorii români? Cine îi alege şi pe ce criterii? Trebuie scenariile naţionale analizate doar de conaţionali?

Doi specialişti în lecturarea profesionistă de scenarii vor încerca să ofere răspunsuri folosindu-se de experienţa lor: Jacques Akchoti, profesor de scenaristică şi regie la prestigioasa şcoală franceză de cinema La Femis, implicat în numeroase programe internaţionale de dezvoltare de scenarii, printre care EAVE, Sud Ecriture, DV8 films, Vision Cinema, Ekran şi Interchange, şi Nicolas Livechi, lector profesionist de scenarii de cinema şi formate de televiziune pentru Why Not Productions (Franţa). Atelierul „Cum citim un scenariu?” va avea loc vineri, 25 octombrie, la Cinema „Elvire Popesco”.

Les Films de Cannes à Bucarest organizează în zilele de 24, 25 şi 26 octombrie cea de-a patra ediţie a „Managing Talents”, programul care îşi propune să intermedieze întâlnirea dintre actori români şi agenţi de casting şi de reprezentare din alte ţări.

Ediţia de anul acesta propune un masterclass susţinut de agentul de casting Manuel Puro, profesionist care a lucrat alături de Guillermo del Toro, Cate Blanchett şi Rachel Weisz, şi o sesiune deschisă de casting pentru roluri în filmul „Tata mută munţii”, de Daniel Sandu, o producţie Mobra Films.

Toţi actorii interesaţi să participe la casting pot trimite, între 8 şi 15 octombrie, un self tape cu o probă de casting pentru rolul din film iar actorii selectaţi pentru faza finală vor fi anuntaţi la festivitatea de închidere a Les Films de Cannes à Bucarest, pe data de 27 octombrie.

Textul pentru casting (deopotrivă pentru roluri feminine şi masculine, pentru actori cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani şi peste 35 de ani), regulamentul programului precum şi detalii despre filmul pentru care dau proba pot fi găsite pe filmedefestival.ro.

Probele de casting vor fi în limba română şi vor fi realizate cu sprijinul directoarei de casting Floriela Grapini. Masterclass-ul lui Manuel Puro precum şi discuţiile pe care acesta le va purta cu actorii vor fi în limba engleză.

Workshopul va avea loc la Cinema PRO şi va începe joi, 24 octombrie, de la ora 10:30, când va avea loc o primă întâlnire de lucru cu toţi cei înscrişi în program.

Masterclass-ul „How to make an effective self-tape”, cu Manuel Puro, va avea loc vineri, 25 octombrie, de la ora 10:30, iar la final, participanţii vor avea ocazia să intre în dialog cu agentul de casting.

După finalul conferinţei, foaierul Cinema PRO se va transforma într-un studio iar între orele 13:30 şi 18:30, actorii care nu au avut posibilitatea să trimită anterior o probă de casting, vor putea înregistra self-tape-uri chiar la faţa locului, punând în practică ce au învăţat în timpul conferinţei.

În a treia zi de Managing Talents, sâmbătă, 26 octombrie, va avea loc, începând cu ora 10:30, o nouă sesiune de casting pe baza self-tape-urilor trimise, luând în calcul şi pe cele realizate în cadrul laboratorului din ziua precedentă.

Pentru casting sunt eligibili atât actori profesionişti, cât şi studenţi ai şcolilor de film şi actori neprofesionişti. Intrarea la Managing Talents este liberă – fiind deschisă participanţilor şi publicului.

Manuel Puro are experienţă în casting de peste 20 de ani, lucrând pentru lungmetraje, seriale TV, jocuri, reclame şi scurtmetraje. Şi-a început cariera în 1995, ca asistent de casting şi a lucrat cu regizori ca Nicolas Roeg şi Richard Attenborough. În 2000, a ajuns să lucreze cu agenţia de casting ICM, ocupându-se de celebrităţi ca Rachel Weisz, Cate Blanchett, Michael Caine, Hugh Grant, Ben Kingsley şi Julie Christie.

Pe parcursul timpului, el a oferit consultanţă unor organizaţii şi instituţii precum National Film and Television School, iFeatures şi Directors Guild din Marea Britanie, şi a susţinut workshop-uri despre casting în lumea întreagă. În 2017, a creat The Acting Habit, o platformă online unde actorii din lumea întreagă îşi pot împărtăşi munca, primind şi oferind feedback, pot face experimente creative şi acumula abilităţi tehnice noi.

Programul complet al celei de-a zecea ediţii a Les Films de Cannes à Bucarest poate fi consultat pe filmedefestival.ro. Biletele pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro.