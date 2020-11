Lesotho propune în premieră un film pentru nominalizare la categoria lungmetraj internaţional, la Oscar 2021

Lesotho propune anul acesta în premieră un film pentru nominalizare la categoria „lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar, iar alegerea este „This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”, regizat de Lemohang Jeremiah Mosese, informează Variety, potrivit news.ro.

Filmul, a cărui acţiune este plasată în ţara sud-africană, spune povestea unei văduve în vârstă de 80 de ani care trăieşte într-un sat ameninţat cu strămutarea când autorităţile anunţă construirea în apropiere a unui baraj. Dorinţa femeii de a-şi proteja casa şi cimitirul unde sunt îngropate rudele stârneşte o mişcare de rezistenţă în comunitate.

„This Is Not a Burial, It’s a Resurrection” a avut premiera anul trecut la Biennale College de la Veneţia, înainte de a fi recompensat cu un premiu special pentru spiritul vizionar la Sundance.

Acesta este primul lungmetraj filmat integral în Lesotho, în limba sesotho, cu actori locali. Este produs de Cait Pansegrouw şi Elias Ribeiro de la Urucu Media.

Mosese a descris decizia comitetului de selecţie drept „o tragedie frumoasă”.

„Este o tragedie că filmul meu este primul film din ţara mea care atinge acest punct de referinţă şi să sperăm că va intra în cursa pentru Oscar. Nu găsesc frumuseţea în faptul că Resurrection este primul film basotho care reuşeşte asta. Este târziu”, a spus el. „Pe de altă parte, această realizare este atât de frumoasă. Sunt atât de mulţi oameni, programatori şi alţii din industrie care mă contactează pentru mai mult conţinut din Lesotho. Sunt împăcat că filmul meu poate servi ca deschizător de uşi pentru ceea ce facem aici”.

Regizorul speră ca acest lucru să inspire alţi cineaşti.

Mosese, născut în Lesotho, trăieşte acum în regat, dar şi la Johannesburg şi Berlin. Primul lui lungmetraj, eseul documentar „Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You”, a avut premiera anul trecut în secţiunea Forum a Berlinalei.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.