Lewis Hamilton îi ia apărarea jucătoarei de tenis Naomi Osaka

Campionul mondial en-titre din Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, a lăudat joi ''curajul'' jucătoarei japoneze de tenis Naomi Osaka după ce aceasta a decis să se retragă de la Roland Garros refuzând să participe la conferinţele de presă pentru a se menaja mental, şi a opinat că organizatorii turneelor ar trebui să fie mai reţinuţi în luarea deciziilor la adresa jucătorilor, scrie AFP, potrivit Agerpres.

''Cred că este o sportivă uimitoare, o aplaud pentru curajul său de a cere celor care organizează turnee să-şi pună întrebări şi sper să regândească modul în care au acţionat. Amendarea cuiva care vorbeşte despre sănătatea sa mentală nu este corectă. Ca sportivi ne forţăm limitele dar până la urmă şi noi suntem oameni'', a spus Hamilton.

Naomi Osaka a anunţat, luni, pe Twitter, că se retrage din turneul de la Roland Garros.''Cea mai bună alegere pentru turneu, pentru celelalte jucătoare şi pentru mine este să mă retrag (din turneu), pentru ca toată lumea să se poată concentra pe tenis'', a scris Osaka în reţeaua de socializare.Naomi Osaka a precizat că a suferit momente de depresie după ce a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la US Open, iar discuţiile cu jurnaliştii i-au declanşat aceste probleme.''Nu am dorit niciodată să fiu un motiv de distragere şi recunosc că nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Însă, ce e cel mai important, nu aş trivializa niciodată termenul de sănătate mentală şi nici nu l-aş folosi cu uşurinţă. Adevărul este că am suferit momente îndelungate de depresie după US Open 2018 şi am avut dificultăţi foarte mari să trec peste ele. Toţi care mă cunosc ştiu că sunt introvertită şi toţi cei care m-au văzut la turnee au observat că deseori port căşti audio, care mă ajută să trec peste anxietatea mea socială'', a explicat Osaka.Osaka a fost amendată cu suma de 15.000 de dolari de organizatorii turneului de la Paris pentru faptul că a lipsit de la conferinţa de presă care a urmat victoriei sale din primul tur, 6-4, 7-6 (5) cu românca Patricia Ţig.Naomi Osaka risca descalificarea în cazul în care continua să lipsească de la conferinţele de presă, au precizat organizatoriiOsaka făcuse un anunţ surprinzător înainte de Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, că refuză orice dialog cu jurnaliştii sportivi la Paris, pentru că după părerea ei conferinţele de presă pun o povară nejustificată asupra sănătăţii mentale a jucătorilor.Jucătoarea japoneză a susţinut că a răspunde la întrebări după ce ai pierdut un meci este ca şi cum ''ai lovi o persoană care este căzută''.Naomi Osaka era adversara Anei Bogdan în turul secund la Roland Garros, astfel că românca s-a calificat fără joc în turul al treilea.