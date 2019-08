Leylah Fernandez, despre faptul că va juca cu Simona Halep: Am rămas fără cuvinte

Simona Halep a luat decizia de a juca și la proba de dubla de la turneul de la Rogers Cup. Fostul lider mondial a precizat că a vorbit cu directorul competiției, iar acesta i-a recomandat-o pe jucătoarea din Canada, în vârstă de 16 ani, Leylah Fernandez (locul 260 WTA la simplu și 460 la dublu), potrivit Mediafax.

"În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine şi mi-a spus că are veşti pentru mine. Credeam că îmi spune că ca nu voi putea juca la dublu, dar a spus "Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea". Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită, am acceptat imediat", a declarat Leylah Fernandez pentru Digi Sport, care a mai adăugat:

"Să am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a câştigat French Open, acum Wimbledon...este o mare oportunitate pentru mine să învăţ de la ea, să o întreb diverse şi doar să vorbesc cu ea. Este o jucătoare fabuloasă, munceşte mult, este o luptătoare. Mă inspiră foarte mult când o văd jucând. Ne-am întâlnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericită că voi juca alături de ea".

Leylah Fernandez a ajuns în finalele ultimelor două ITF-uri jucate. La Gatineau a câştigat trofeul, iar la Granby a pierdut în fața jucătoarei din Australia Lizette Cabrera.

Halep şi Fernandez vor juca marţi, 6 august, în primul tur al probei de dublu, contra perechii Nicole Melichar - Kveta Peschke.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) va intra direct în turul secund la simplu, unde o va înfrunta pe americanca Jennifer Brady (24 de ani, 76 WTA).