Lia Olguța Vasilescu NIMICEȘTE anunțul lui Orban privind suplimentarea bugetului pe sănătate: INFIM față de necesități

Fostul ministrul al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, nimicește anunțul premierului Orban privind suplimentarea bugetului pe Sănătate. Vasilescu spune că bugetul nu e nici pe departe la nivelul celui din anul 2019, când România nu se confrunta cu o criză.

"Orban ne anunta ca suplimenteaza bugetul Sanatatii cu 42 milioane si unii aplauda. Hai sa ne intoarcem la cifrele din guvernarea PSD: 2019- bugetul Sanatatii era 14,9 miliarde. Anul 2020, guvern PNL, bugetul Sanatatii este 11,5 mld. Acum mai adauga 42 milioane. Infim fata de necesitati! In conditiile in care toate tarile isi suplimenteaza bugetele cu miliarde de euro, guvernul PNL nu aloca nici macar cat era anul trecut, cand nu era pandemie... Spune, de asemenea, ca a gasit personal insuficient la DSP-uri. Pai nu anuntati voi concedieri in masa la inceputul anului, pe motiv ca erau prea multi bugetari? Tot PSD e de vina, nu-i asa?", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.