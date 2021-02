Lia Olguța Vasilescu: Pe lege, bugetarii trebuie să primească bani în schimbul voucherelor de vacanță / VIDEO

Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni la TVR 1 că dacă s-ar aplica legea, atunci bugetarii care nu mai primesc anul aceasta voucherele de vacanta ar trebui sa incaseze bani la schimb.

„Sa va spun ceva de voucherele de vacanta, despre care nu a vorbit nimeni paa acum. Sa stiti ca voucherul de vacanta era prins in sporul de 30% pe care il luau bugetarii. Au eliminat voucherul de vacanta, in mod normal daca merg pe lege trebuie sa asigure oamenilor sumele respective de bani in locul voucherului de vacanta. Si atunci intrbarea este: 'Ce se urmareste, numai sa omori HoReCa?' Noi am introdus voucherul de vacanta sa salvam turismul din Romania. In doi ani de cand s-a introdus voucherul de vacanta turismul a asigurat 45.000 de locuri de munca, astea se pierd cand nu mai este voucherul de vacanta”, a declarat Lia Olguta Vasilescu.