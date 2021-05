Liana Stanciu, despre ratarea calificării în finala Eurovision: Cred că a fost lipsa de experienţă a lui Roxen

Liana Stanciu, şefa Delegaţiei României la Eurovision, a atribuit ratarea calificării în finala concursului cântecului european lipsei de experienţă a reprezentantei României, tânăra Roxen.

"Cred mai degrabă, că a fost despre lipsa de experienţă. Dacă ne uităm la ţările calificate în finala de sâmbătă, vom descoperi de la seniorii Hooverphonic din Belgia, care au treizeci şi ceva de ani de activitate, până la nume cu notorietate. La noi cred că asta a contat mult, lipsa nu neapărat de spectacole în picioare, cât mai degrabă ... cred că în seara asta a fost altceva mai important. Eurovision Song Contest este despre o mare petrecere, despre bucuria de a te întoarce împreună cu oamenii, şi s-a văzut în sală. Da, e ciudat şi greu de comentat (...) iar 'Amnesia' este despre faptul că atunci când îţi este greu, trebuie să strigi după ajutor, de aceea şi refrenul 'Not alone, not alone'. Eu aş pune mai degrabă pe lipsa de experienţă a lui Roxen", a declarat Liana Stanciu la postul TVR 1.

Ea a spus că deşi condiţiile avute Rotterdam este posibil să-i fi afectat pe artişti, nu trebuie să fie căutate scuze."Putem să găsim scuze. Da, într-adevăr am stat trei zile într-o cameră de hotel, n-am putut ieşi. Într-adevăr, e complicat într-o ţară pe care nu o cunoşti, în nişte condiţii care nu sunt cele mai bune, e complicat să faci lucruri extraordinare. N-aş vrea să încep să scuz pe cineva. Din fiecare înfrângere învăţăm, şi cred că este o lecţie", a afirmat şefa Delegaţiei României la Eurovision.Liana Stanciu a mai spus că reprezentanţii României la acest concurs se pot întoarce la Bucureşti "cu fruntea sus"."Ne vom întoarce acasă cu fruntea sus pentru că nu am făcut decât să ne reprezentăm ţara cum am ştiut noi mai bine", a mai spus Liana Stanciu, şefa Delegaţiei României la Eurovision.În finala Eurovision 2021, după prima semifinală, s-au calificat reprezentanţii următoarelor ţări: Norvegia, Israel, Rusia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipru, Suedia, Belgia, Ucraina.Artiştii finalişti au fost aleşi în urma votului publicului - prin telefon, SMS sau aplicaţia online oficială - şi al juriilor de specialitate din ţările participante, ponderile fiind egale.Alţi zece artişti se vor califica din a doua semifinală, celor 20 de finalişti urmând să li se alăture, în actul final din 22 mai, reprezentanţii ţării gazdă şi ai Big Five, cele cinci ţări fondatoare Eurovision - Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.În cea de-a doua semifinală a concursului, care va avea loc joi, vor intra San Marino, Estonia, Republica Cehă, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveţia, Danemarca.Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).