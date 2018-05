Libelara Raluca Turcan, mesaj de FORŢĂ de ziua PNL. Ce îi cere premierului Dăncilă

Mesaj de forţă transmis de liderul de grup al deputaţilor PNL Raluca Turcan, ieri, cu ocazia aniversării partidului.

"Astăzi suntem într-un moment aniversar pe care l-am sărbătorit alături de elita politică sibiană, de membri cu vechime în PNL sau mai noi, simpatizanți, parteneri de construcție politică în interes public.

M-am bucurat că ne-au fost alături liderii FDGR, primarul Astrid Fodor, președintele FDGR pe Transilvania, Martin Bottesch, vicepreședintele Consiliului Județean Christine Klemens.

La moment aniversar, mai ales într-un context politic dificil ca acesta, am dorit să reafirmăm public angajamentul PNL Sibiu.

Nu va fi organizație PNL mai loială, mai serioasă, mai mobilizată și mai pregătită de luptă la viitoarele alegeri prezidențiale alături de președintele Klaus Iohannis ca PNL Sibiu.

Acesta a fost angajamentul meu și al nostru și până acum. Am urmărit ca organizația PNL Sibiu să fie 100% în prima linie a luptei politice pentru o Românie europeană și prosperă, alături de Președintele Iohannis.

Societatea are însă tendința să treacă prea ușor cu vederea meritele oamenilor politici. Și oamenii politici au merite. Omul politic Klaus Iohannis a pus de cel puțin de 2 ori Sibiul pe harta lumii: prin Sibiu capitală culturală Europeană și prin întâlnirea șefilor de stat și de guvern in perioada în care România va deține președinția UE.

Un exemplu de consecvență și determinare de-a lungul unei întregi perioade de timp pentru Sibiu și România deopotrivă.

Parteneriatul între PNL și FDGR am convingerea că este deopotrivă un parteneriat pentru Sibiu și România.

În gala din această seară, împreună cu colegii mei, am ales să marcam momentul și prin aprecierea spiritului civic, să încurajăm tinerii care se manifestă pentru o Românie europeană, unită și civilizată. Am oferit o bursă Asociației Mâini Unite, ca o încurajare pentru viitor și drept recunoaștere a strădaniei lor de a rămâne implicați acolo unde statul nu ajunge sau eșuează. De asemenea, am oferit unui grup de tineri ocazia de a vizita Capitala Europei, de a vedea cum sunt elaborate politicile într-un mediu de reguli, principii și valori.

Dar tot astăzi am avut și ocazia de a le spune celor prezenți că vor avea în noi, în liberali, un partener onest și luptător. Am dovedit asta în istoria noastră, mai cu seamă aici la Sibiu. Sibiul a dat președintele României și vom apăra aceasta reușită pentru țară.

Nu cred că există mulțumire mai mare de ziua PNL decât aceea că strădaniile liberalilor și partenerilor săi conduc la o viața mai bună pentru sibieni.

Prietenia și solidaritatea noastră, a tuturor celor care consideră că România merită ca Guvernul său să schimbe lucrurile mai repede în bine, să-i respecte pe cei mulți și să pună la baza acțiunii principii și valori demne de un stat respectat și prețuit sunt hotărâtoare pentru urmașii noștri", a scris Turcan,