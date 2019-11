Liberalii anunta prima prioritate in domeniul culturii: cresterea consumului de carte

Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a anuntat ca, impreuna cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a depus un proiect legislativ pentru instituirea Anului Promovării Lecturii. România deține recorduri alarmante în ceea ce privește rata analfabetismului funcțional și consumul de carte, a punctat Raetchi, in context.

"În urmă cu un an, am depus un pachet legislativ intitulat simbolic Pactul pentru Carte, obiectivul fiind acela de a dubla consumul de carte în România, pe fondul unor date statistice îngrijorătoare pentru țara noastră. Potrivit cifrelor Eurostat, ne aflăm pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de carte și pe primul loc în clasamentul european al analfabetismului funcțional: aproximativ 40% dintre copiii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional. Din cauza unei majorități parlamentare ostile, doar proiectul privind Anul Cărții a devenit lege. Chiar dacă inițiativa a fost modificată semnificativ, am asigurat totuși un cadru legislativ prin care autoritățile locale si centrale să se implice în promovarea lecturii.

De aceea, împreună cu ministrul Culturii și mai mulți colegi din PNL, am inițiat un nou proiect de lege privind instituirea Anului Promovării Lecturii în România – 2020. Scopul este acela de a menține subiectul în atenția opiniei publice, de a stimula consumul de carte și de a promova lectura. Mai exact, inițiativa legislativă presupune organizarea de evenimente culturale menite să promoveze lectura, publicul țintă fiind copiii și tinerii. În acest scop, autoritățile locale și centrale sunt încurajate să contribuie logistic și financiar la programe de promovare a lecturii, iar televiziunea și radioul public pot mediatiza evenimentele ocazionate de sărbătorirea “Anului Promovării Lecturii”. Proiectul de lege prevede și organizarea unor evenimente sub titulatura “Copiii citesc”, care presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor cu voluntari (părinți, personalități publice, jurnaliști, etc.) care să le citească fragmente din opere literare în scopul încurajării lecturii, precum și organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură națională sau locală. De asemenea, CNA va stabili un mod de difuzare a unui mesaj menit să promoveze lectura în rândul copiilor, iar ministerul Culturii va stabili un calendar național de evenimente pentru promovarea lecturii.

Îmi exprim speranța că toți parlamentarii vor susține această inițiativă, nu doar printr-un vot în Parlament, dar și prin acțiuni concrete pentru ca prevederile proiectului de lege să devină realitate. România deține recorduri alarmante în ceea ce privește rata analfabetismului funcțional și consumul de carte, iar tinerii și copiii trebuie încurajați și sprijiniți în permanentă să citească, lectura fiind cea mai eficientă metodă de dezvoltare a gândirii critice", a spus Raetchi, potrivit unui comunicat de presa.