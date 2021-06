Liberalii au înșurubat un șef nou la Poșta Română: Valentin Ștefan. De la studii în Rusia la înregimentarea în partid

Consiliul de Administrație al Poștei Române a numit un nou director în persoana lui Florin Valentin Ștefan. Acesta a fost director adjunct al Poștei Române și este membru al PNL.

Valentin are un parcurs profesional cel puțin inedit. S-a născut în Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și făcut liceul, ca mai apoi să facă Facultatea de Istorie la București, terminând studiile în 2008. Ulterior, a făcut facultatea în Rusia, la Sankt Petersburg și apoi a revenit în România.

Fără afiliere politică, ”visul românesc” s-a spulberat rapid, așa că Valentin Ștefan a plecat în SUA, acolo unde a lucrat pe antiterorism, din anul 2011.

Averea lui Valentin Ștefan

Declara un teren in Crevedia Mare, Giurgiu, cumparat in 2008, cu o suprafata de 2.500 de metri patrati.

Mai noteaza un apartament in Silver Spring, Statele Unite ale Americii, cumparat in 2016, cu o suprafata de 100 de metri patrati, care este pe numele sotiei lui, Eunice Kim Stefan.

Conduce o Honda fabricata in 2008, obtinuta prin cumparare.

Are 12 conturi curente, dintre care doar unul este deschis in Romania, in care are 9.600 de lei. Celelalte insumeaza 90.600 de dolari.

Are un credit bancar, contractat in 2016, scadent in 2046, in valoare de 102.000 de dolari.

Veniturile sale anuale sunt de 50.000 de dolari, de la o firma din America. Sotia lui castiga 60.000 de dolari anual, tot de la o firma din America. Fiind vorba despre anul fiscal 2020, veniturile de la Posta Romana nu sunt mentionate deoarece nu era inca pus in functie.