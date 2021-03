Liberalul Radu Carp cere demiterea de urgență a DSP: Jos restricțiile! Jos dictatura medicală!

Liberalul Radu Carp dă un semnal și solicită demiterea de urgență a conducerii Direcției de Sănătate Publică, după ce aceștia au propus închiderea școlilor.

”Propun demiterea DSP, cat mai urgent.

Ce propunere este asta, cum sa se inchida scolile?

Dimpotriva, trebuie deschise after-school, semi-internate si orice alte modalitati prin care elevii sa isi petreaca timpul la scoala, in comunitate. Orele online si in general statul prea mult cu parintii atenteaza la echilibrul psihic al elevilor. Chiar si in spital este mai bine decat in online, oricum copiii nu fac forme grave.

De ce trebuie asigurati 4 metri de persoana in magazine? Banii mei pe care i-am castigat muncind vreau sa ii cheltui in orice magazin, la orice ora, de ce se atenteaza la libertatea consumatorului?

De fapt, cine le-a permis acestor asa-zisi experti sa se pronunte? Jos restrictiile, jos dictatura medicala.

PS: acesta este modul de gandire majoritar. Nu te poti opune curentului...”, scrie Radu Carp.