Liceul Ioanid, în primele 15 din țară după media de Bacalaureat: Oferă și diplome Cambridge International Education, foarte apreciate în lume

Liceul Ioanid din București organizează și Bacalaureat în sistem românesc, dar și examene de tip Cambridge International Education, foarte apreciate la universități din străinătate.

Media Bacalaureatului la Ioanid: 9,17

„În cadrul liceului nostru funcționează atât clase în sistem românesc bilingv, clase de filologie, de științe și mate-info, dar și clase care urmează sistemul internațional Cambridge, astfel încât la final de clasa a XII-a avem examene de tip Bacalaureat, de IGCSE și A Level.

La prima experiență de Bacalaureat, am obținut o medie destul de mare, respectiv de 9,17, care a fost a 15-a medie obținută de un liceu la nivel național.

În ceea ce privește examenele Cambridge, deja suntem în al treilea an în care le susținem la final de an și am avut o pondere chiar de 50% a elevilor noștri care au obținut punctajele A și A Star, care sunt cele mai ridicate punctaje din acest nivel.

Acreditare Cambridge International Education

Ne pregătim ca a treia generație de Ioanid a lumii sa părăsească incinta, dar asta nu înseamnă că absolvenții se rup de noi. Avem constant vizite ale celor care sunt deja studenți, vin și povestesc de propriile lor experiențe, ajutându-i pe cei care sunt acum în ultimii ani de liceu pentru a-și alege parcursul profesional.

Avem foarte mulți copii care aleg să rămână în universități din România, avem copii care sunt la Drept, la Medicina umană sau veterinară, Istorie, Științe politice. Avem însă și liceeni care au optat pentru universități din Germania, Spania, Olanda, Italia și care vin și fac un schimb de experiență cu viitorii studenți de pe acest nivel.

Alături de Bacalaureatul românesc, tot mai relevant în dosarele cu care elevii aplică la universități din străinătate, diplomele oferite de CAMBRIDGE INTERNATIONAL EDUCATION sunt dovada reușitei academice, fiind apreciate de universități și de angajatori din toată lumea.”, potrivit conducerii Liceului Ioanid.