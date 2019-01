Lider ALDE, replică-fulger la acuzațiile BNR: Nu mă sperie amenințările lui Isărescu cu DNA-ul

Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că guvernatorul BNR Mugur Isărescu nu va reușit să evite „la infinit” audierea în comisiile de specialitate și a precizat că nu-l sperie amenințările cu DNA, după ce purtătorul de cuvânt al băncii centrale a spus că senatorul trebuie să clarifice o acuzatie de abuz in serviciu.

„E jalnic! Nu mai stiu ce motive sa inventeze sa fuga de audiere. La începutul săptămânii spuneau că a crescut cursul valutar din cauza chemării la parlament a guvernatorului, ulterior ca nu e obligat să vină, iar acum, ar veni daca nu as fi comis eu vreun abuz în serviciu ca mi-am permis sa i invit și pe colegii de la Comisia de Buget si pe ministrul finanțelor. Eu am mai fost amenințat de BNR cu sesizarea DNA când am inițiat legea darii în plată, ca atare nu ma surprinde și nici nu ma sperie amenințările lui Isărescu. Tot ce pot sa va asigur e ca nu va reuși la infinit sa evite prezența la audiere. Chiar și cei de la BNR, care se comporta ca stat în stat, sunt obligați să răspundă în fața Parlamentului”, a spus Daniel Zamfir.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu nu a decis dacă se va prezenta sau nu marți la comisiile parlamentare, la invitația senatorului Daniel Zamfir, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al BNR Dan Suciu, care spune că senatorul Zamfir trebuie să răspundă acuzațiilor de abuz în serviciu.

Citește și: Isărescu, audiat în scandalul ROBOR .