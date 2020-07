Lider PSD: ' România a devenit un haos general. Suntem un stat, în momentul de faţă, eşuat'

Preşedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că situaţia provocată de criza de coronavirus este "scăpată de sub control" în România, care arată în momentul de faţă ca "un stat eşuat", informează Agerpres.

"Noi considerăm că situaţia este scăpată total de sub control. Guvernul Ludovic Orban a dus România pe fundul prăpastiei, criza de coronavirus ne-a făcut, din păcate pentru noi, să fim ciumaţii Europei. Sunt foarte multe ţări care nu ne mai primesc, numărul infecţiilor bubuie de la o zi la alta, instituţiile statului, din păcate, au devenit adevărate focare de răspândire a virusului. Cei din Guvern una spun la televizor şi ne învaţă pe noi, alta fac (...) Nu ne mirăm de haosul care se află în ţară atâta timp cât toată populaţia României îl vede pe Orban la şpriţ în clădirea Guvernului, iar pe domnul preşedinte Iohannis fără mască la diferite întâlniri (...) Din păcate, România a devenit un haos general sub guvernarea lor şi consider că suntem un stat, în momentul de faţă, eşuat", a declarat preşedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina.

El a adăugat faptul că măsurile de carantinare la apariţia cazurilor de COVID 19 ar trebui aplicate gradual şi nu închise imediat localităţi, aşa cum s-a întâmplat la Cartojani.

"Am văzut cu toţii că localitatea Cartojani este carantinată. Vreau să vă aduc aminte că acum două luni de zile localitatea Prundu a avut aproape 80 de cazuri şi la momentul respectiv s-a luat hotărârea să se închidă două străzi, nu s-a închis toată localitatea. Nu putem să ne batem joc de locuitorii de acolo şi să închidem toată localitatea în condiţiile în care se puteau carantina doar două- trei cartiere. Ţinem oamenii închişi ca la închisoare, am pus lanţuri şi am pus jandarmeria", a mai afirmat Marian Mina.