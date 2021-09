Lideri PSD, mesaje pentru USR PLUS în CRIZA coaliției: Puteți bate câmpii oricât, vom vota orice moțiune de cenzură

Reprezentanții PSD au transmis mai multe mesaje publice despre criza din interiorul alianței de guvernare. USR PLUS este tot mai penibil, nu s-au înțeles pe bani și funcții, bateți câmpii, sunt mesajele social democraților care au anunțat că vor susține orice moțiune de cenzură, anunță Mediafax.

Liderii PSD susțin că vor vota orice moțiune de cenzură care vizează Guvernul Cîțu.

„USR PLUS este tot mai penibil jucând în piesa «Adio, dar rămân cu tine»! Ar demite guvernul Cîțu, dar ar rămâne ei în Palatul Victoria. Domnilor de la USR PLUS, PSD vă transmite clar: votăm orice moțiune care are ca scop căderea guvernului Cîțu. Însă, mare atenție, și voi faceți parte din acest Guvern! Deci, voi votați?”, a scris deputatul PSD Marius Constantin Budăi

Un mesaj asemănător a transmis și prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

„Dan Barna, tot PSD e de vină? Pentru că voi nu v-ați înțeles pe bani și funcții? Sau asta e strategia voastră, să supărați atât de tare PSD astel încât să nu voteze? Vă dau o veste proastă! Puteți bate câmpii oricât, individual sau organizat, însă PSD va vota orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu! Ceea ce nu este valabil și pentru voi, nu?“, a spus Sorin Grindeanu.

PSD, AUR și USR PLUS au anunțat că pregătesc moțiuni de cenzură care vizează Guvernul Cîțu.