Liderii de afaceri din Cluj analizează evoluția economică a anului 2023 și perspectivele pentru 2024

Lideri de business din Transilvania au participat, miercuri, la evenimentul intitulat "CEO Conference - Shaping the Future", care a avut loc la Cluj-Napoca.

"A fost deschidere, dialog, atmosferă, oamenii au fost foarte receptivi. Într-adevăr, cu o preocupare normală şi sănătoasă faţă de ce se preconizează pentru 2024. Au fost interactivi şi din punctul meu de vedere, trei idei importante: deja firmele s-au pregătit, adică, şi-au luat de mai multă vreme lecţiile importante şi sunt pregătite pentru mai multe tipuri de scenarii, adică nu se mizează doar pe o variantă, nici pozitivă, nici negativă, vedem cum e şi jonglăm între ele; au mai multe variante pe care le-au analizat şi sunt pregătite. Al doilea lucru este că digitalizarea schimbă regulile jocului şi-i ajută, au văzut partea pozitivă a transformării digitale şi recunosc şi plusul de eficienţă, şi valoarea de business. A treia idee este că incertitudinea rămâne foarte mare şi că oricât de bine pregătit ai fi, surprizele pot să apară", a declarat, pentru AGERPRES, Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro şi Kompass România, organizatorul evenimentului, potrivit Agerpers.

Cei mai importanţi lideri de business din Transilvania au participat la ediţia cu numărul 21 a acestui eveniment.

"CEO Conference - Shaping the Future, cel mai important eveniment dedicat liderilor de afaceri, directorilor executivi, membrilor consiliilor de administraţie, investitorilor şi antreprenorilor. Ajunsă la ediţia cu numărul 21, conferinţa considerată cea mai relevantă pentru segmentul de top management al companiilor mari, îşi axează dezbaterile pe realizarea radiografiei mediului economic românesc din anul 2023, precum şi pe identificarea perspectivelor anului 2024. Pornind de la tema principală a conferinţei care este Mastering the New Reality vor fi discutate şi provocările cu care se confruntă companiile din România în actualul climat economic, social, tehnologic şi legislativ. Liderii invitaţi să vorbească la conferinţă vor discuta despre modul în care companiile pe care le conduc îşi vor calibra planurile de afaceri pentru anul 2024, în contextul modificărilor aduse legislaţiei fiscale şi a transformărilor accelerate determinate de tehnologie şi de cerinţele de sustenabilitate", se arată într-o informare a organizatorilor.Evenimentul CEO Conference - Shaping the Future a inclus două paneluri de discuţie, în care speakerii au abordat problemele cheie cu care se confruntă companiile în această perioadă. Printre altele, s-a făcut o analiză a anului 2023 şi prognoze pentru 2024, s-a discutat despre noile reglementări fiscale -ce trebuie să facă liderii companiilor pentru a gestiona impactul asupra afacerii-, cum va arăta mediul economic transformat de permacriză, despre sustenabilitate, productivitate şi rezilienţă, despre cum să atragi, să integrezi şi să motivezi angajaţii din diverse generaţii pentru rezilienţa afacerii, despre cultura organizaţională.Lideri ai unor companii importante din România au fost vorbitori la cea de-a 21-a ediţie a CEO Conference: Florin Popa - Director, Orange Business România; Aurel Bernat - Executive Director Financial Institutions and Investor Relations, Banca Transilvania; Florin Frunză - Chief Executive Office, MET Romania Energy; Gabriel Biriş - Co-Managing Partner, Biriş Goran SPARL; Anda Marian - Head of Organizational Strategy, KornFerry EMEA; Gabriel Pavel - Regional Director, Balkans, Hungary, Czech & Slovakia, FUJITSU: Alin Ioaneş - Chief Executive Officer, ROMBAT; Noemi Karacsonyi - Chief Executive Officer, SIMACEK Facility Services."Participarea la CEO Conference este o oportunitate pentru directorii generali şi ceilalţi membri din conducerea companiilor. Aceştia vor putea face schimb de idei, împărtăşi cele mai bune practici şi asculta vorbitori cu experienţă în conducerea unor companii de succes. Conferinţa le va oferi participanţilor oportunitatea de a relaţiona cu alţi lideri de business şi pentru a obţine informaţii despre cele mai recente tendinţe şi evoluţii din diverse industrii", se menţionează în informarea organizatorilor.AGERPRES este partener media al evenimentului.