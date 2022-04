Liderii PNL au început ședința în care se decide viitorul Congres: Niciunul nu a dat declarații, Nicolae Ciucă a fost escortat de Rareș Bogdan

UPDATE

La şedinţă au participat 55 de liberali din 79, majoritatea votând pentru aceste două opţiuni, au mai spus sursele citate. Totuşi a existat şi o abţinere, din dorinţa de păstrare a democraţiei în partid, au adăugat sursele amintite.

UPDATE

Gheorghe Flutur a fost ales președinte interimar pentru 7 zile, până pe 10 aprilie, când are loc Congresul

Lucian Bode a fost ales secretar general interimar tot până pe 10 aprilie.

Știrea inițială

Ședința BPN al PNL a început, duminică la Palatul Parlamentului, liderii liberali urmând să se întrunească, de la ora 12.00 în Consiliul Național pentru a convoca un congres pentru alegerea unei noi conduceri, după ce, sâmbătă, președintele partidului și secretarul general au demisionat.

Premierul Nicolae Ciucă a venit la ședință însoțit de prim-vicepreședintele formațiunii, Rareș Bogdan. Liderii PNL nu au dat declarații de presă.

Reuniunea BPN va fi urmată de ședința extraordinară a Consiliului Național al PNL, care se desfășoară tot la Palatul Parlamentului. Consiliul Național va decide convocarea unui congres, probabil pe 10 aprilie.

„Rolul acestei ședințe era foarte simplu - de a avea o discuție față în față cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidului Național Liberal. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună și că au fost și momente bune. (...) Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid. În acest moment, am demisionat din funcție. Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, cred, le-a lipsit”, a spus Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu a declarat că vrea să plece și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după ce vineri afirma că își dă demisia din funcţia de secretar general al PNL.