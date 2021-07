Liderul ATP Novak Djokovici a anunţat, prin mesaje postate în social media, că va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

“Sunt foarte mândru să îmi fac bagajele pentru Tokyo şi să mă alătur echipei noastrea naţionale în lupta pentru cele mai strălucitoare medalii pe arenele olimpice. Pentru mine, să concurez pentru Serbia a fost mereu o bucurie specială şi o motivaţie şi voi face tot ce pot ca să aduc fericire”, a notat Djokovici pe Twitter, în sârbă.

El a postat şi un filmuleţ în care apare transmiţându-i printr-un mesaj video “La mulţi ani” unui băieţel japonez care a împlinit şase ani. “La mulţi ani, prietene. Arăţi grovav. Îţi urmăresc progresul, tenisul. Îţi urez succes şi sper să ne vedem la Tokyo, la Jocurile Olimpice”, i-a spus sportivul copilului.

“Nu îl pot dezamăgi pe micuţul meu prietem Koujirou. Mi-am rezervat zborul pentru Tokyo şi mă voi alătura cu mândrie Team Serbia pentru Olimpiadă”, a notat Djokovici.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???????? pic.twitter.com/23TmSdvc4x