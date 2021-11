Liderul ATP, Novak Djokovici, a câştigat al treilea său meci din Grupa Verde a Turneului Campionilor

Liderul ATP, Novak Djokovici, a câştigat, vineri, al treilea său meci din Grupa Verde a Turneului Campionilor, scor 6-2, 6-1 cu britanicul Cameron Norrie, numărul 12 mondial, conform news.ro

În primele două meciuri, Djokovici s-a impus în faţa lui Casper Ruud (7-6 (4), 6-2) şi a lui Andrei Rublev (6-3, 6-2).

Sârbul era calificat în semifinalele competiţiei dinaintea ultimului meci din grupă.

În semifinale, Djokovici îl va întâlni pe germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial.

Cealaltă semifinală îi va avea protagonişti pe norvegianul Casper Ruud, locul 8 ATP, şi pe rusul Daniil Medvedev, locul 2 ATP.

