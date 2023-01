Liderul deputaților PSD, detalii despre rotativă: Există spațiu de negocieri. Dinamica politică este accelerată

Deputatul PSD Alfred Simonis a afirmat, marţi, la Prima News, că în cadrul unor negocieri în coaliţie se va stabili dacă protocolul legat de rotativa guvernamentală va fi respectat întocmai cum a fost parafat în urmă cu un an sau dacă vor fi făcute anumite modificări.

“Toţi liderii importanţi ai celor două, trei partide membre ale coaliţiei au anunţat în repetate rânduri faptul că această rocadă se va întâmpla în luna mai, că Marcel Ciolacu va deveni prim-ministru şi, evident, după aceea, în cadrul unor negocieri normale, fireşti, aşa cum se întâmplă în orice coaliţie, se va stabili dacă protocolul acela va fi respectat întocmai, exact cum a fost parafat în urmă cu un an de zile sau dacă vor fi făcute anumite modificări pentru că dinamica vieţii politice este una accelerată şi în acest an şi jumătate până în mai s-au întâmplat multe lucruri”, a declarat Simonis, informează News.ro.

El a menţionat că social-democraţii nu au făcut decât să spună decât că ar fi păcat să fie schimbaţi miniştrii performanţi.

“Noi n-am făcut altceva decât să spunem că la Ministerul Fondurilor Europene domnul Boloş este un ministru performant şi că ar fi păcat să schimbăm ceva unde funcţionează. De asemenea, am spus că la ministerul Transporturilor, domnul Grindeanu este, de asemenea, un ministru performant, că lucrurile încep să se mişte în ceea ce înseamnă construcţii de autostrăzi şi nu numai, fie că vorbim de infrastructură rutieră şi feroviară. De asemenea, ar fi păcat să schimbăm ministrul unui domeniu care funcţionează foarte bine. (…) În măsura în care se va găsi o înţelegere, un consens, vom putea discuta, dacă nu, nu”, a mai transmis deputatul PSD.

Întrebat ce părere are despre termenul de 15 martie până la care trebuie adoptate Legile Educaţiei, Alfred Simonis a răspuns: “Nu cred că este un termen asumat în PNRR 15 martie, este un termen asumat în cadrul coaliţiei de guvernare. În general, eu mă feresc de termene de acestea ultimative. Parlamentul, totuşi este suveran, dezbate, are dreptul să dezbată şi să analizeze şi să amendeze orice lege. Prin urmare, deşi susţin nevoia unei reforme în sistemul de educaţie, susţinem cu toţii, am învăţat în viaţă, că atunci când faci pe repede înainte ceva, de cele mai multe ori iese de prost. Prin urmare, e nevoie să trecem această lege cât de repede se poate în acelaşi timp, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că legea este una bună, care cu adevărat să schimbe ceva în sistemul de educaţie”.

Conform Protocolului coaliţiei de guvernare, Nicolae Ciucă va avea mandat ca premier până pe data de 25 mai 2023, când postul va fi preluat de premierul nominalizat de PSD, până la alegerile generale din 2024.

De asemenea, la schimbarea premierului, conform rotaţiei politice convenite, se vor înlocui şi următorii reprezentanţi în guvern: vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul Transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; ministrul Finanţelor publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiţiei; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei prim-ministrului.