Liderul filialei USR Neamț anunţă că PNL a refuzat apelul la unitate împotriva PSD

Preşedintele filialei USR Neamţ, deputatul Iulian Bulai, a declarat, miercuri, că apelul Alianţei USR PLUS Neamţ la unitate împotriva PSD a fost refuzat de PNL, potrivit Agerpres.

Parlamentarul a precizat că Alianţa USR PLUS va respecta hotărârea liberalilor, dar că decizia acestora dă şansa PSD să rămână la conducerea judeţului."Alianţa USR PLUS Neamţ a făcut apel la unitate împotriva PSD şi a baronului Arsene. Apelul nostru a fost refuzat de către PNL. Respectăm această decizie. Pericolul de a lăsa judeţul pe mâna PSD este în continuare foarte mare. Privim cu atenţie şi îngrijorare această evoluţie. Dacă Arsene va ajunge din nou preşedinte de Consiliu Judeţean, va trebui să le mulţumească direct celor din PNL şi personal premierului Orban. La Neamţ, participăm la aceste alegeri cu demnitate şi conştiinţa împăcată că am oferit soluţia câştigătoare, fără urmă de îndoială", a scris, pe facebook, preşedintele USR Neamţ, deputatul Iulian Bulai.Acesta a adăugat că la alegerile locale, Alianţa USR PLUS va prezenta oameni "curaţi şi competenţi".În urmă cu o săptămână, Iulian Bulai a făcut un apel către PNL de a desemna candidaţi comuni, cu Alianţa USR PLUS, la Primăria Piatra-Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ.Conducerea PNL Neamţ nu a avut nici o poziţie publică, până acum, pe această temă.