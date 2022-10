Liderul PSD nu garantează că Vasile Dîncu va rămâne ministru al Apărării

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 că o decizie legată de o eventuală remaniere a ministrului Apărării, Vasile Dîncu, nu a fost luată încă și că hotărârea se va lua după o discuție a liderului PSD cu premierul Nicolae Ciucă.

Ciolacu a spus că este „corect” faptul că premierul Ciucă i-a cerut lui Dîncu să își ”calibreze comunicarea în context guvernamental”, după afirmațiile acestuia despre pacea din Ucraina. „Ministrul Apararii trebuie sa fie in linia mesajelor UE si NATO”, a continuat liderul PSD.

Întrebat ce șanse sunt ca Dîncu să mai rămână ministru, Ciolacu a răspuns: 'Din punctul meu de vedere nu este luata o astfel de decizie in acest moment. In primul rand trebuie sa am o discutie personala cu dl premier si pe urma sunt convinds ca dl premier ori o sa vina cu o propunere in coalitie, ori o sa comunice o decizie'.