Liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor, se opune demiterii adjunctului procurorului general al SUA

Liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor, Paul Ryan, a afirmat joi că se opune încercării unor colegi de partid de a-l destitui pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizează ancheta asupra ingerinţei ruse în alegerile din 2016, relatează AFP preluată de agerpres.

Un grup de 11 susţinători ai preşedintelui Donald Trump din Camera Reprezentanţilor a depus miercuri o moţiune pentru destituirea lui Rod Rosenstein, argumentând că Departamentul Justiţiei a tergiversat prezentarea unor documente Congresului referitoare la mai multe anchete, printre care una din 2016 asupra democratei Hillary Clinton."Susţin destituirea lui Rod Rosenstein? Nu", le-a spus jurnaliştilor Paul Ryan, preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, controlată de republicani.El a precizat că, deşi sprijină eforturile în vederea obţinerii documentelor în cauză, nu consideră că aparenta reticenţă a Departamentului Justiţiei în transmiterea lor se ridică "la rang de crimă sau infracţiune".Joi, procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a venit în ajutorul adjunctului său, afirmând că are "cea mai mare încredere în el".Tentativa de a obţine destituirea lui Rod Rosenstein este condusă printre alţii de Jim Jordan, un reprezentant de Ohio care a anunţat joi că se lansează în cursa pentru succesiunea lui Paul Ryan în funcţia de preşedinte al Camerei.Paul Ryan nu se va mai prezenta la alegerile din noiembrie şi Jim Jordan nu are nevoie de sprijinul său pentru a face să avanseze procesul de destituire. Lucrările Camerei inferioare a Congresului SUA urmau să fie suspendate însă cinci săptămâni cu începere de joi.Democraţii au denunţat iniţiativa ca fiind o tentativă de a sabota ori de a pune capăt anchetei ruse, care are de asemenea în vizor o eventuală înţelegere secretă între echipa de campanie a lui Donald Trump în 2016 şi Rusia.Paul Ryan a avertizat că includerea acestei proceduri pe ordinea de zi ar întârzia activitatea republicanilor în Congres şi a subliniat că, dacă reprezentanţii îl vor destitui pe Rod Rosenstein, procesul "va paraliza Senatul"."Iar asta va întârzia cu siguranţă confirmarea lui Brett Kavanaugh pentru Curtea Supremă", a adăugat el.Donald Trump şi partizanii săi doresc ca Senatul să îl confirme pe Brett Kavanaugh, un judecător federal, ca magistrat la Înalta Curte înainte de începerea noii sesiuni parlamentare, în octombrie.