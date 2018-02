Liderul socialiștilor din PE acuză o MANIPULARE grosolană a Eurativ legată de România

Un nou scandal cu reverberații la cel mai înalt nivel pornește din România. Site-ul Euractiv, site specializat în știri despre activitatea UE, care are și variantă în limba română, a publicat un articol care a stârnit furia liderului S&D din Parlamentul European, Maria João Rodrigues.

Maria João Rodrigues susține că cei de la Eurativ i-au atribuit afirmații care nu îi aparțin. În articol se spunea că grupul S&D se distanțează de PSD-ul din România și de legile justiției, iar în Parlamentul European este chemat ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru a oferi explicații.

Puteți consulta articolul Euractiv varianta în română și varianta în engleză. Trebuie remarcat că varianta în engleză a fost ajustată, după o discuție cu liderul S&D, în timp ce varianta în română prezintă aceleași informații, negate de Maria João Rodrigues.

Iată ce spune Maria João Rodrigues, după articolul din Euractiv:

”În ceea ce privește articolul publicat de Euractiv astăzi, aș dori să-mi exprim stupefacția trăită când am citit articolul. Neg categoric câteva fraze atribuite numelui . Articolul a interpretat greşit ceea ce am spus şi conţinea informaţii care au fost eronate din punct de vedere faptic.

Eu, evident, nu am spus niciodată că grupul s & D nu sprijină delegaţia română din Parlamentul European. Dimpotrivă, am spus că grupul şi delegaţia română au fost într-un dialog permanent, că grupul a primit explicaţii şi împreună am sprijinit invitaţia ministrului Justiţiei pentru a veni să ofere explicații în Parlamentul European. N-am sugerat niciodată că răspunsurile primite de grup nu au fost convingătoare.



În plus, am spus foarte clar că cazurile din România şi Polonia nu sunt toate comparabile.



În plus, există mai multe referiri la România şi statul de drept, care sunt înşelătoare şi raportate în afara contextului. Când am spus că "avem nevoie de un sistem de justiţie corect şi eficient", am afirmat clar că acest lucru se aplică fiecărui stat membru al UE şi nu în special României.

Prin urmare, am decis personal să iau legătura cu jurnalistul pentru a-l face să schimbe articolul înainte de a lua măsuri suplimentare. După schimbări, articolul încă nu reprezintă spiritul afirmațiilor mele, dar cel puținau fost schimbate cele mai grave părți, inclusiv titlul. Jurnalistul susține că editorul a scris titlul și a făcut unele modificări la text, nu el.



Regret acest episod şi îmi pare rău pentru neplăcerile provocate. Mă bucur că lucrurile nu au fost astfel înțelese de nici unul dintre cei 12 jurnaliști din mai multe țări europene care au fost prezenți la micul dejun al S&D. Întreaga știre este o invenție a celor de la Euractiv. nu a fost urmată de nici o altă parte din cei 12 de jurnalişti din multe alte ţări europene care au fost prezente în micul dejun de presă al s & D pe care îl ţin în această dimineaţă. Asta a fost o adevărată invenţie a lui euractiv.



Vă puteţi baza pe mine să organizez o primir în cele mai bune condiții român de Justiţie, aşa cum mi-a fost propus.



Cu complimentele mele,



Maria João Rodrigues”, arată liderul socialiștilor din PE, Maria João Rodrigues.