LifeBox, liderul pieţei de healthy food delivery din România, se extinde în Budapesta

LifeBox, liderul pieţei de healthy food delivery din România, se extinde pentru prima dată în afara ţării, compania activând începând din această lună şi în Budapesta, Ungaria, sub brandul FrissBox.

Conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES, cei trei fondatori ai companiei, Radu Bălăceanu, Florin Scarlat şi Lukasz Kuzniar, estimează o investiţie de aproximativ 300.000 euro în acest an pentru extinderea operaţiunilor din Budapesta şi anticipează că FrissBox va atinge o cifră de afaceri de 5 milioane de euro până la sfârşitul anului 2023.

FrissBox va beneficia de o echipă locală de delivery, pentru livrarea comenzilor la domiciliu. De altfel, în prezent se află în dezvoltare şi un departament de Customer Care în Ungaria.FrissBox pune la dispoziţia clienţilor din Budapesta aceeaşi gamă de meniuri din portofoliul LifeBox, urmând ca, pe parcurs, acestea să fie adaptate conform specificului local, cu sprijinul a doi specialişti: Chef Dani Sass, o cunoscută personalitate maghiară în domeniul culinar, şi Veronika Volher, membru al Institutului de Sănătate Publică din Ungaria, specializată în nutriţie preventivă, sportivă şi probleme de obezitate."Ne plac lucrurile outside the box, aşa că ne-am gândit: de ce nu outside the borders. Decizia şi dorinţa noastră de a lansa conceptul LifeBox peste graniţe au existat de ceva timp. Primii paşi în acest sens urma să îi facem anul trecut, însă, având în vedere contextul pandemic, am hotărât să amânăm lansarea pentru acest an, lucru care s-a şi concretizat. Am ales Budapesta pentru că vedem un real potenţial în piaţa din Ungaria, unde conceptul de alimentaţie sănătoasă este la fel de îndrăgit ca în România şi prin această extindere sperăm să ajutăm cât mai mulţi oameni să îşi atingă obiectivele, indiferent că este vorba de slăbit sau menţinerea unui stil de viaţă sănătos", au declarat cofondatorii LifeBox.Noua denumire de FrissBox a fost adaptată contextului local, friss traducându-se proaspăt în limba română, însă conceptul de business va rămâne acelaşi. De asemenea, întreaga parte de design, comunicare şi arhetip de brand va fi coordonată în continuare de către echipa LifeBox din Bucureşti.Meniurile FrissBox sunt deja disponibile pentru pre-comandă prin site-ul www.frissbox.hu, iar primele livrări vor fi realizate începând cu data de 21 iunie 2021.LifeBox oferă meniuri gustoase şi sănătoase, personalizate în funcţie de stilul de viaţă al fiecărui utilizator şi calibrate corect din punct de vedere kilocaloric. Echipa LifeBox are la bază 3 membri fondatori şi doi specialişti în bucătărie şi nutriţie. În bucătăria LifeBox sunt preparate în fiecare zi 5 tipuri de meniuri, ce pot fi comandate zilnic sau în avans pe o perioadă de până la 3 luni în Bucureşti & Ilfov, Cluj & Floreşti, Oradea, dar şi în afara ţării, în Budapesta.