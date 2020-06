Liga I - Rednic se teme de aranjamente în paly-out

Tehnicianul echipei Poli Iaşi, Mircea Rednic, este nemulţumit de faptul că echipele la care s-au descoperit cazuri de infectare cu noul coronavirus au meciurile amânate, temându-se de faptul că atunci când se vor juca partidele restante, probabil spre finalul campionatului, ar putea apărea jocuri de culise.

"Nu există fair-play. O echipă stă două săptămâni, au posibilitatea să se antreneze în grup. Noi avem şi cupa, jucăm trei meciuri într-o săptămână. Chindia, cu care ne luptăm, nu a jucat, au avut posibilitatea să facă un meci amical, noi nu am putut să facem un amical, Sibiul a jucat şi acum au pauză, normal că sunt un pic îngrijorat, pentru că o să fie oboseală. Am fost surprinşi de situaţie, nu credeam să fie vreun caz în fotbal. Acum, decizia care s-a luat... Nu mi se pare corect. Ori jucăm toţi, ori stăm. Când jucăm, până la ce dată? Ei când vor juca? Din două în două zile? Eunt român, am atâta experienţă şi am văzut în perioada asta dezvăluiri făcute de foşti jucători. Te mai gândeşti că se mai fac şi socoteli şi planuri, nu? Pot să facă, noi jucăm. Sper să se soluţioneze cât mai repede această situaţie", a declarat Rednic.

Antrenorul a spus că echipa lui merita un punct cu FC Viitorul: "La 1-1, am avut două situaţii de a marca, ei au înscris două goluri din faze fixe. Cred că meritam cel puţin un egal. Au dominat prima repriză, dar cu o construcţie previzibilă. Nu speram la mai mult după două luni de pauză şi una de antrenament, câte patru, câte opt. Noi am respectat toate regulile care s-au impus, nu avem o bază cum au alte echipe. Jucătorii, chiar dacă au pierdut, merită felictaţi, ar fi meritat cel puţin un punct. Să nu uităm că am jucat cu o echipă care merita să fie în play-off."

FC Viitorul a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Poli Iaşi, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii I.

Clasamentul play-out-ului este următorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Dinamo - 17 puncte (un joc mai puţin), FC Voluntari - 15 puncte, Poli Iaşi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte (un joc mai puţin), Chindia Târgovişte - 14 puncte.