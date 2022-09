Liliana Fedorca la conferinţa dedicată proiectului 'Ambasadorii mediului': Colectarea selectivă a deşeurilor este o responsabilitate socială

Şeful Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism din Primăria Capitalei, Liliana Fedorca, a declarat, joi, la conferinţa dedicată proiectului "Ambasadorii mediului", că derularea concursului va aduce beneficii în viaţa tuturor, iar colectarea selectivă a deşeurilor este o responsabilitate socială.

"Foarte importantă este educaţia populaţiei şi acest lucru trebuie făcut de către specialişti. Acum, colectarea selectivă a deşeurilor este o responsabilitate socială, iar educaţia pentru responsabilitatea socială cred că suntem cu toţii de acord că trebuie să fie timpurie", a spus Liliana Fedorca, informeaz[ Agerpres.

Ea a precizat că anii de şcoală sunt cei mai importanţi şi sunt definitorii pentru manifestarea comportamentelor pe care le avem fiecare dintre noi pe parcursul întregii vieţi, fie că vorbim de educaţia pentru o viaţă sănătoasă, respectul pentru mediu, respectul pentru oraşul în care trăim sau implicarea în acţiuni care să aducă beneficii întregii comunităţi.

Liliana Fedorca a punctat faptul că Primăria Municipiului Bucureşti încurajează tinerii pentru voluntariat.

"Ambasadorii mediului" este un proiect de care sunt convinsă că avem cu toţii nevoie şi asta pentru că aplicabilitatea lui în rândul elevilor aduce de fapt beneficii în viaţa tuturor. Puteţi să contaţi pe Primăria Municipiului Bucureşti că va fi partener în proiectele în proiectele dumneavoastră de fiecare dată şi cu cât vom şti din timp de proiecte, vă garantez că ne veţi avea parteneri", a mai spus Fedorca.

Proiectul "Ambasadorii Mediului", o competiţie derulată între toate unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din Municipiul Bucureşti, este realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului Bucureşti.

"Este un moment în care putem spune copiilor să tragă mai mult să recicleze - am vrea să vedem cât de mult pot să şi strângă. Ne uităm la statistici şi extrapolăm - dacă 100 de copii or să strângă atâta, în 3 luni de zile, cât ar putea să strângă 100.000 de copii? Asta pune un nou tip de informaţie pe masă şi nu în ultimul rând arată unele hibe, pentru că există şcoli din unele sectoare care ne spun, 'am intrat în concurs ăsta, dar nu avem dotările necesare şi atunci, cum facem?' Asta ne dă şi o poză a ceea ce se întâmplă astăzi în Bucureşti", a spus Andrei Borţun, CEO "The Institute".

Concursul este organizat de Fundaţia "The Institute" şi se adresează unităţilor şcolare din Bucureşti, iar prin înscrierea în acest concurs fiecare şcoală devine participantă la derularea proiectului "Ambasadorii mediului" - concurs de colectare a deşeurilor în şcolile din Municipiul Bucureşti.