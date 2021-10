Lionel Messi despre Balonul de Aur: Nu, nu mă consider favorit şi nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre asta înaintea rezultatului final

Fotbalistul argentinian Lionel Messi, care s-a despărţit în această vară de FC Barcelona şi a semnat cu Paris Saint-Germain, nu se consideră favorit la câştigarea trofeului Balonul de Aur în acest an, după cum a dezvăluit într-un interviu acordat revistei France Football, citat de agerpres.

"Nu, nu mă consider favorit şi nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre asta înaintea rezultatului final. Dacă se va întâmpla, ar fi formidabil, grandios să câştig încă o dată", a spus Messi, care a cucerit de şase ori în cariera sa prestigiosul trofeu atribuit de publicaţia din Hexagon celui mai bun fotbalist al plantei.

"Evident, în echipa mea există cel puţin doi jucători pentru care aş vota cu siguranţă: Ney (Neymar) şi Kylian (Mbappe). Iar apoi (Robert) Lewandowski, care a avut un an grozav. Mai este, de asemenea, (Karim) Benzema, care a fost excelent", a subliniat argentinianul.În cadrul acestui interviu, Messi şi-a exprimat din nou "durerea" provocată de despărţirea de FC Barcelona, după 18 ani petrecuţi în Catalonia, dar şi entuziamul generat de începerea unui nou proiect alături de PSG, club căruia s-a decis să i se alăture foarte repede."Am primit şi alte propuneri, însă am fost sedus de acest proiect, de ambiţiile clubului, de jucători de care dispune, de grup... Toate aceste elemente au facilitat lucrurile pentru găsirea rapidă a unui acord", a precizat jucătorul sud-american.Messi a mărturisit, totodată, că nu i-a dat sfaturi lui Mbappe, care a fost foarte aproape să semneze cu Real Madrid în această vară, dar a dezvăluit că francezul "vorbeşte perfect spaniola"."Sincer, eu tocmai sosisem la PSG şi nu îl cunoşteam suficient de bine la momentul respectiv, pentru a-i da sfaturi. Ca toţi ceilalţi, am aşteptat să văd ce se întâmplă. Dar până la urmă a rămas, iar pentru mine este o mare bucurie. Este încă un element în favoarea noastră pentru a ne atinge obiectivele", a spus argentinianul, care a adăugat: "Cu un jucător ca el este uşor să te înţelegi, vorbeşte perfect spaniola, aşa că discutăm foarte mult şi în afara terenului".