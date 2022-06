Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei: Nu suntem mai mult sau mai puţin favoriţi decât alţii, Cupa Mondială este altceva

Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, consideră că echipa sa nu poate fi considerată favorită pentru Cupa Mondială de fotbal din acest an, după ce a reuşit să câştige prima ediţie a trofeului Finalissima, învingând fără drept de apel, cu scorul de 3-0, reprezentativa Italiei, miercuri seară la Londra.

"Nu suntem mai mult sau mai puţin favoriţi decât alţii, doar pentru că am câştigat acest meci. Cu siguranţă nu. Cupa Mondială este altceva", a declarat Scaloni la finalul jocului de pe Wembley, care a opus campioanele Americii de Sud şi Europei.Argentina a ajuns cu această ocazie la 32 de meciuri consecutive fără înfrângere (22 de victorii şi 10 egaluri), conform agenţiei EFE, citat de Agerpres."Mă bucur să văd oameni fericiţi, precum şi pentru faptul că atât de mulţi au putut să vină să vadă echipa naţională. Mai ales că mulţi locuiesc aici şi s-au putut bucura de acest meci. De asemenea, mă bucură că familia mea a putut să vină să mă vadă", a mai spus tehnicianul argentinian."În ceea ce priveşte echipa noastră, continuăm să ne maturizăm şi asta e important, mai ales împotriva unui rival uriaş, unul dintre cei mai buni. Am făcut un joc bun, am suferit uneori, dar a fost mai mult sau mai puţin ceea ce am gândit şi jocul a mers bine. Astăzi cred că a fost un meci bun uneori, iar în prima repriză au fost momente în care puteam fi mai buni. Nu aş putea să spun dacă a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele ca selecţioner. Totul este amplificat când joci cu un asemenea rival", a adăugat Lionel Scaloni.Starul Lionel Messi, care a oferit două pase de pase de gol pe Wembley, a fost declarat cel mai bun jucător al meciului câştigat de Argentina prin golurile lui Lautaro Martinez (28), Angel Di Maria (45+1) şi Paulo Dybala (90+4).