Lipsă de personal la Secţia de Psihiatrie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon din Focşani - Un singur supraveghetor la la 40 de pacienți

Un singur supraveghetor pe tură ţine sub observaţie pacienţii internaţi în cele 40 de paturi ale Secţiei de Psihiatrie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani, potrivit şefei Secţiei de Psihiatrie, medicul Gabriela Florea potrivit Agerpres.

"Un supraveghetor există în permanenţă pe secţie, unul de zi şi unul de noapte, pentru toate cele 40 de paturi. Sunt situaţii în care mai sunt şi doi supraveghetori, dar nu tot timpul. Legea nu ne ajută, pentru că normarea în secţia de Psihiatrie a personalului medico-sanitar este la fel ca în orice altă specialitate. Avem acelaşi număr de asistenţi ca în oricare altă specialitate. Nu se acceptă că pacientul psihic trebuie supravegheat de un număr mai mare de persoane", a declarat, miercuri, şefa Secţiei de Psihiatrie de la Spitalul Judeţean Focşani, Gabriela Florea.Secţia de Psihiatrie are 40 de paturi, dar de multe ori numărul pacienţilor depăşeşte cu mult capacitatea de cazare."Suntem singura secţie de Psihiatrie acuţi din judeţ. Avem 40 de paturi de acuţi şi deservim o populaţie de 300.000 de locuitori din întreg judeţul. (...) Se întâmplă să avem cazuri pe care nu avem unde să le putem interna. Am avut luni în care am avut gradul de ocupare a paturilor şi de 120 - 130%", a spus medicul Gabriela Florea.Potrivit acesteia, adresabilitatea secţiei de Psihiatrie a crescut foarte mult în ultimul an, printre pacienţi numărându-se dependenţi de droguri, recidivişti sau agresori familiari."Patologia care predomină la Psihiatrie este legată de consumul de alcool, cu toate complicaţiile ei. Mai nou, în ultimele luni s-a adăugat şi consumul de droguri, care a devenit frecvent. Începând cu anul 2019 a crescut foarte mult adresabilitatea la nivelul secţiei de Psihiatrie acuţi. Am constatat un aflux mare al pacienţilor cu antecedente penale, uneori recent externaţi din penitenciare. Ni s-a întâmplat să fie eliberat din penitenciar în urmă cu trei zile, să mai comită ceva şi să fie adus în secţia de Psihiatrie. Suspecţi în anumite cazuri de infracţiuni, care fac ameninţări multiple la adresa integrităţii personalului medico-sanitar şi implicit a familiilor acestora. Tulburări de comportament în cadrul familiei. Primesc ordin de restricţie în ziua respectivă şi sunt aduşi în secţia de Psihiatrie pe motiv că primăriile nu pot sau nu au asigurat încă o locaţie în care să fie duşi. Dincolo de internare, nu suntem sprijiniţi de nimeni în vederea externării. Pacientul practic nu are unde să se ducă. Are ordin de restricţie, nu se poate întoarce acasă şi nu ne sprijină nimeni în vederea externării", a precizat Gabriela Florea.În noaptea de marţi spre miercuri, un pacient internat la Psihiatrie pentru consum de droguri a devenit violent şi a agresat personalul medical. Pe secţie erau de serviciu un medic, doi asistenţi medicali, un îngrijitor şi un supraveghetor.Deşi au fost scoase frecvent la concurs posturi de îngrijitor cu atribuţii de muncitor supraveghetor la secţia de Psihiatrie, acestea nu par a avea prea mare căutare. Pentru ultimul concurs programat a avea loc în cursul zilei de joi nu sunt candidaţi înscrişi. În acelaşi timp, pentru cele trei posturi de asistent medical în cadrul aceleaşi secţii s-au înscris nu mai puţin de 35 de candidaţi.