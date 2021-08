Lista celor mai mari salarii de la Hollywood: Brad Pitt e umilit de Daniel Craig

Variety, site-ul american specializat în divertisment, a dezvăluit cele mai mari sume cu care sunt plătite în acest moment starurile de cinema, bazate pe proiectele lor recente sau viitoare. Daniel Craig este în fruntea listei, informează News.ro.

Cu 100 de milioane de dolari (85,5 milioane de euro), Daniel Craig domină lista celor mai mari salarii ale starurilor de cinema ale momentului. Acest clasament, dezvăluit miercuri, prezintă 17 cele mai mari salarii de actori şi actriţe.

Primul loc este ocupat de Daniel Craig, plătit cu 100 de milioane de dolari de Netflix pentru două continuări ale thrillerului „Knives Out” de Rian Johnson. El este urmat de Dwayne Johnson, "The Rock", cu salariul său de 50 de milioane pentru „Red One”, un film de Crăciun pentru Amazon. Will Smith închide podiumul cu o remuneraţie de 40 de milioane de dolari pentru „King Richard”, despre tatăl sportivelor Venus şi Serena Williams, care va fi lansat în acelaşi timp în săli şi pe HBO Max.

Aceste salarii, potrivit Variety, sunt mult mai mari decât de obicei - şi Daniel Craig, precum Dwayne Johnson, nu ar fi fost la fel de bine plătiţi dacă filmele respective aveau o lansare tradiţională, în săli. Unul dintre motivele principale pentru aceste sume astronomice este difuzarea lor în streaming: vedetele negociază în acest caz sume mai mari cu scopul de a compensa eventuale bonusuri legate de rezultatele de la box office.

Astfel, Denzel Washington se plasează al patrulea datorită „The Little Things”. Filmul, care a avut o lansare limitată în săli în paralel cu difuzarea pe HBO Max din cauza pandemiei, i-a permis să strângă 40 de milioane de dolari. Urmează Leonardo DiCaprio cu 30 de milioane de dolari pentru „Don’t Look Up” şi Mark Wahlberg - 30 de milioane pentru „Spenser Confidential”.

Actriţele cu cele mai mari salarii se află pe locurile şapte, opt şi nouă. Este vorba despre Jennifer Lawrence pentru „Don’t Look Up” (25 de milioane), Julia Roberts pentru „Leaves the World Behind” (plătită cu 25 de milioane) şi Sandra Bullock pentru „The Lost City of D” (20 de milioane).

Lista completă a celor mai mari salarii de la Hollywood în acest moment:

Daniel Craig („Knives Out”) - 100 milioane de dolari

Dwayne Johnson („Red One”) - 50 milioane de dolari

Will Smith („King Richard”) - 40 milioane de dolari

Denzel Washington („The Little Things”) - 40 milioane de dolari

Leonardo DiCaprio („Don’t Look Up”) - 30 milioane de dolari

Mark Wahlberg („Spenser Confidential”) - 30 milioane de dolari

Jennifer Lawrence („Don’t Look Up”) - 25milioane de dolari

Julia Roberts („Leaves the World Behind”) - 25 milioane de dolari

Sandra Bullock („The Lost City of D”) - 20 milioane de dolari

Ryan Gosling („The Grey Man”) - 20 milioane de dolari

Chris Hemsworth („Thor: Love & Thunder”) - 20 milioane de dolari

Brad Pitt („Bullet Train”) - 20 milioane de dolari

Michael B. Jordan („Without Remorse”) - 15 milioane de dolari

Tom Cruise („Top Gun: Maverick”) - 13 milioane de dolari

Keanu Reeves („The Matrix 4”) - 12-14 milioane de dolari

Chris Pine („Dungeons & Dragons”) - 11.5 milioane de dolari

Robert Pattinson („The Batman”) - 3 milioane de dolari