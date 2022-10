'Lista lui Satanovki'. Propaganda lui Putin propune uciderea a '100-200' de oficiali din țările NATO / VIDEO

Deși atmosfera generală la televiziunile rusești este una de consternare în fața ultimelor înfrângeri înregistrate de forțele armate ale țării, Evgheni Satanovski, unul dintre cei mai virulenți propagandiști pro-Putin a propus o listă cu oficiali care trebuie uciși din NATO, potrivit hotnews.ro.

El a făcut propunerea marți seara în emisiunea „Seara cu Vladimir Soloviov” după ce prezentatorul TV l-a întrebat „cum câștigăm?” în Ucraina și cum ar trebui Rusia să reacționeze față de americani.

„Rusia este ceea ce este în termeni de națiune. Vom continua să fim în modul în care suntem. Cei care sunt cu noi vor fi bine, iar pe restul îi vom ucide. Înțelegeți asta băieți, nu am o altă rețetă pentru voi”, a răspuns Satanovski, care în prezent este președintele Institutului Rusesc pentru Orientul Mijlociu după ce anterior a condus Congresul Evreiesc din Rusia.

Inclusiv Soloviov, deși supărat în ultimele zile, pare amuzat de cuvintele sale, prezentatorul TV a considerat întrerupându-l râzând pentru a-l întreba dacă asta înseamnă că Rusia ar trebui să ucidă 1,5 miliarde de persoane care locuiesc în țările membre ale NATO.

Satanovski răspunde însă cât se poate de serios că nu NATO în ansamblul său acționează împotriva Rusiei, ci „un grup relativ mic care este în fruntea acestei tabere. Ei amenință și nu se tem de nimic. Încă de pe vremea lui Gorbaciov, când am început să jucăm după regulile lor, ei au început să nu se mai teamă de noi. Acesta este factorul principal”.

El a elaborat în continuare: „Nu sunt 1,5 miliarde de oameni care direcționează procesul de pe cealaltă parte, ci în jur de 100-200. Ei ar trebui să își dea seama că dacă se ajunge la asta, va însemna sfârșitul pentru ei, personal. Sunteți conștienți că eu îi știu pe acești oameni. Îi știu pe toți. I-am văzut pe toți”.

„Doar înțelegând că ei personal se confruntă cu sfârșitul...doar acest lucru va avea un efect asupra acelor oameni”, a adăugat el.

Satanovski a confirmat că a întocmit o listă cu numele la care se referă, Soloviov poreclind-o imediat „Lista Satanosvki”.

„Lista Satanovski? Poate. Ar trebui să facem acest tip de lucruri fiindcă orice tentativă de a negocia cu Zelenski sau Biden ar fi ca și când închei o înțelegere cu ucigașul său”, a răspuns propagandistul rus, relatând că se înfurie când oamenii sugerează că pacea este mai bună decât războiul.

„Nu, pacea nu este mai bună. Nu va exista nicio pace. Obiectivul acestor oameni este ca această țară să nu existe, ca oamenii care trăiesc aici să nu existe și chiar și limba pe care o vorbim să dispară - sau chiar și memoria că oricare dintre aceste lucruri au existat vreodată”.

„Ei vor să facă o notare în enciclopedii: 'au obișnuit să existe ruși, a existat o Rusie, dar acum au dispărut'”, a continuat Satanovski.

Andrei Sidorov, prodecanul Facultății de Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moscova, i-a dat dreptate, notând că după anexarea teritoriilor ucrainene ocupate războiul are loc pe teritoriul Rusiei.

„Acestea sunt acum înfrângerile noastre. Luptăm pe pământul nostru. De ce ar trebui să le arătăm orice fel de milă celor care direcționează acest război?”, a întrebat el retoric. „Să distrugi guvernul inamicului este un obiectiv direct, o țintă militară legitimă”, mai susține acesta.

Sidorov deplânge apoi că Rusia a încercat timp de 30 de ani să se integreze în Occident, lucru care chipurile ar fi dus la „scăderea toleranței la durere” a rușilor, dar că în țările occidentale este și mai mic.

Top propagandists on Russian state TV brainstormed about various ways of attacking the West for helping Ukraine: from plotting to kill powerful government officials on "The Satanovsky List," to using energy as a weapon against Europe. More in my article ⤵️https://t.co/IJf3vEqmol pic.twitter.com/aUvKFqODZL