LIVE VIDEO Dan Barna și-a chemat 'oastea', în București, la miting: Cioloș vorbește despre FRICA din turul 2

Dan Barna: ”Am ascultat discursurile colegilor și am avut impresia că particip la maraton. Avem șansa de a scăpa de PSD, de reminiscența comunismului în România. Am câștigat, în București, alegerile europarlamentare. După OUG am crezut că nu mai avem scăpare. Am reușit să facem ”fără penali în funcții publice”. Avem un partid care se agață cu disperare de trecut. În cealaltă parte suntem noi, cei care vrem să construim un viitor. Asta e miza alegerilor.

Ce viziune poate să mai dea Dăncilă României, ce viziune poate să dea PSD României? Spiritul lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot, e Viorica Dăncilă.

Nu mă așteptam să fie așa viața politică. Voi crea o nouă lege a sănătății, când voi ajunge la Cotroceni. Tur 2 fără PSD, România se face bine.”

Dacian Cioloș: ”Eu am fost naiv, în 2016, când am crezut că noi o să guvernăm, iar partidele se vor reforma. Din 2017 am văzut că ne-am înșelat. Pe 10 august am luat bastoane pe spinare. Din 26 mai, suntem a treia forță politică a țării. Etapa următoare este să arătăm că putem avea un președinte din această generație. Dan va face așa cum simțim noi lucrurile. Nu joacă teatru pentru a da bine pe afișe. Eu și cu alții vrem să guvernăm această țară. Mobilizarea poate face diferența și de data asta. Trebuie să avem încredere până la capăt. Trebuie să ieșim, duminică, la vot, cu cei din jurul nostru, pentru că asta va face diferența. Lucrurile se schimbă, dacă le schimbăm noi. Dan trebuie să intre în turul 2. Asta ar însemna că pentru prima dată de la Revoluție putem avem o dezbatere între doi oameni care vor să ducă România într-o direcție europeană. Avem un om cu experiență și îl avem pe Dan care vine cu viziunea omului care a făcut pasul spre politică și ar fi pentru prima dată când nu am mai vota de frică. Să nu ne mai luăm după ce ne spun sondajele sau de părerile unora sau altora.”

Aproximativ 200 de persoane sunt la miting, cu numai 3 zile înainte de alegeri.

Candidatul Alianţei USR-PLUS pentru alegerile prezidenţiale, Dan Barna, dar şi liderul PLUS, Dacian Cioloş, participă, joi seară, la un miting electoral în Bucureşti, fiind ultima acţiune de acest gen înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale.

Mitingul electoral are loc la Verde Stop Arena.

Acţiunea a început la ora 18.00, cu un scurt intro susţinut de ”Omul cu sobolani”, iar la ea participă și europarlamentarii USR - PLUS.

Pe durata mitingului, se vor adresa participanţilor Ramona Strugariu, Cristina Prună, Vlad Voiculescu, Clotilde Armand, Dacian Cioloş şi Dan Barna.

”Dan Barna la Cotroceni este garanţia că ticloşii niciodată nu vor mai primi vreo şansă”, a spus Cătălin Drulă, coordatorul campaniei din partea USR şi unul dintre cei care prezintă evenimentul din Bucureşti.

Drulă le-a transmis un mesaj şi celor din străinătate, care vor vota în următoarele trei zile: ”Fraţilor, vă ţinem pumnii! Suntem alături de voi şi vă simţim alături de noi!”

Participanţii au baloane albe cu însemnele alianţei, steaguri, dar şi pancarte cu mesajele ”Dan Barna preşedinte” şi ”Fericiţi în România”.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc duminică, iar candidatul Alianţei USR Plus, Dan Barna, este al treilea pe buletinul de vot.