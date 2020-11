LIVE VIDEO Joe Biden anunță victoria: Este clar că am câștigat în suficiente state pentru a câștiga președinția

Joe Biden susține, la această oră, o declarație de presă în care a anunțat că are suficiente voturi pentru a fi sigur că este viitorul președinte al SUA.

”Este clar că am câștigat în suficiente state pentru a câștiga președinția. Nu am venit pentru a spune că am câștigat. Am câștigat în Wisconsin cu 20.000 de voturi, în Michigan am câștigat cu 35.000 de voturi și crește. În Pennsylvania am câștigat cele mai multe voturi prin corespondență. Am câștigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului prezidențial.

Am făcut campanie ca un candidat democrat, dar voi conduce ca un american. Fiecare vot trebuie să fie numărat. Nimeni nu ne va lua democrația, nici acum, nici niciodată.”, a spus Joe Biden.