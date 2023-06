Livetext - Finala Uefa Champions League: Prima repriză s-a încheiat la egalitate

Marea finală a Uefa Champions League din sezonul 2022-2023 se desfășoară între Manchester City și Inter Milano. Finala se dispută la Istanbul, locul în care s-a jucat cea mai spectaculoasă finală de Champions League din istorie între AC Milan și Liverpool (3-3), cu englezii impunându-se la penalty-uri.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.47: Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.36 : Ce lovitură pentru Manchester City! Kevin de Bruyne s-a accidentat și a fost schimbat după doar 35 de minute. În locul său a intrat Phil Fodden.

Devastating for De Bruyne...



Once again he's forced off in a Champions League final. Foden on in his place.



LIVE: https://t.co/AVo9wU2cVC #MCIINT | #UCLfinal pic.twitter.com/OtxY1KMU9j — Standard Sport (@standardsport) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.30: S-a încins finala! Kevin de Bruyne a avut un șut de la aproximativ 20 de metri, dar Onana a fost la post.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.28: Erling Haaland a avut prima ocazie a meciului. Norvegianul a scăpat în partea stângă, dar Andre Onana a parat foarte frumos lovitura.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.18 : Peste 50.000 de fani ai Interului urmăresc meciul la Milano, pe ”Giuseppe Meazza”

⚫️???? Si scalda San Siro.

Il Meazza trasuda passione, storia. Grandi e piccini.

Un sogno comune: un pezzo di storia da riscrivere insieme.

Sulle orme del 2010.#UCLfinal #CityInter



???????????????????????????????? ???????? pic.twitter.com/dvOgpEwQlm — Onorio Ferraro (@OnorioFerraro) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22. 15 : Mii de suporteri se află în afara stadionului și urmăresc meciul pe ecrane gigant

Aviation Social Center is calm as the first ten minutes of the Manchester City vs Inter Milan #UCLfinal is still taking shape.#JoySports | #HitzRepUrJersey23 | #MCIINT pic.twitter.com/1hP0JPUEwj — ⬅️ #JoySports (@JoySportsGH) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.11 : Coregrafie spectaculoasă a fanilor celor de la Inter Milano

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.06: Manchester City a început mai bine meciul. ”Cetățenii” au ratat două ocazii prin Erling Haaland (era în off-side) și a doua ocazie prin Bernardo Silva.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.03: Marele trofeu pentru care luptă cele două echipe a fost prezentat

???? KICK-OFF



We are underway in Istanbul as Man City take on Inter Milan ????⚫https://t.co/rsRy6mm7x8#UCLFinal | #MCIINT pic.twitter.com/RG0L2MidwR — Mirror Football (@MirrorFootball) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 22.00: A început marea finală Uefa Champions League. Inter Milano a avut lovitura de start.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.57: Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren. Se intonează imnul Uefa Champions League și va începe partida

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.51: La Istanbul sunt probleme majore cu accesul fanilor. Traficul în oraș este infernal, iar la stadion, cu 10 minute înainte de meci sunt mii de fani ai celor de la Manchester City care nu reușesc să intre. Un blocaj similar a avut loc și la finala dintre Liverpool și Real Madrid, atunci fanii celor de la Liverpool având mari probleme cu accesul.

Manchester City fans were caught up in a bottle-neck situation outside the Ataturk Stadium in Istanbul ahead of the Champions League final https://t.co/58bZHeyIfS pic.twitter.com/jNUq54hFHr — Mirror Football (@MirrorFootball) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.48 : Fanii celor de la Manchester City au început spectacolul în tribune.

City fans are in fine voice as the players warm-up ????????#mancity | #MCFC pic.twitter.com/SqElS57o1p — Manchester City News (@ManCityMEN) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.39 : Jucătorii Interului se pregătesc intens pentru cel mai important meci al carierei

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.37 : ”Bestia” Erling Haaland este pregătit de marele meci

City are out to warm up in Istanbul - and the Blues fans have already booed the Champions League anthem ???? #mcfc #MCIINT https://t.co/1AWJlLnhsL pic.twitter.com/KuD8yLcfcl — Manchester City News (@ManCityMEN) June 10, 2023

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.33 : Un fan al Interului a venit cu același aparat de fotografiat la finala din 2010 și cea din 2023. În anul 2010, Inter Milano a câștigat ultima dată trofeul Uefa Champions League.

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.30 : Atmosfera pe stadion, cu o jumătate de oră înainte de începerea meciului

UPDATE 10 iunie 2023, ora 21.23 : Lumea bună a fotbalului este prezentă la Istanbul

Just under 40 minutes to go until the Champions League final gets underway.



Star-studded lineup in Istanbul, off the pitch as well as on it!



LIVE: https://t.co/AVo9wU2cVC #MCIINT | #UCLfinal???? pic.twitter.com/YzM5tJKVSa — Standard Sport (@standardsport) June 10, 2023

Update 10 iunie 2023, ora 21.15 : La Istanbul este haos în trafic. Fanii celor de la Manchester City au fost nevoiți să meargă pe jos kilometri întregi până la stadionul ”Ataturk”, pentru că mașinile sunt efectiv blocate.

Update 10 iunie 2023, ora 21.08 : Momentul în care autocarele celor două echipe se îndreaptă spre stadion. Este nebunie pe străzile din Istanbul:

????????| The Manchester City team bus is currently stuck in traffic.



pic.twitter.com/XhibOOwHq5 — CentreGoals. (@centregoals) June 10, 2023

Update 10 iunie 2023, ora 21.01 : Fanii Interului au început deja să cânte pe stadion

Update 10 iunie 2023, ora 21.00 : Imagini din vestiarul celor de la Manchester City



Echipele de start din finala Uefa Champions League

Manchester City: Ederson - Ake, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland

Inter Milano: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko