Livetext - Finala Uefa Champions League: avem echipele la Manchester City vs Inter

Marea finală a Uefa Champions League din sezonul 2022-2023 se desfășoară între Manchester City și Inter Milano. Finala se dispută la Istanbul, locul în care s-a jucat cea mai spectaculoasă finală de Champions League din istorie între AC Milan și Liverpool (3-3), cu englezii impunându-se la penalty-uri.

Update 10 iunie 2023, ora 21.15 : La Istanbul este haos în trafic. Fanii celor de la Manchester City au fost nevoiți să meargă pe jos kilometri întregi până la stadionul ”Ataturk”, pentru că mașinile sunt efectiv blocate.

Update 10 iunie 2023, ora 21.08 : Momentul în care autocarele celor două echipe se îndreaptă spre stadion. Este nebunie pe străzile din Istanbul:

????????| The Manchester City team bus is currently stuck in traffic.



Update 10 iunie 2023, ora 21.01 : Fanii Interului au început deja să cânte pe stadion

Update 10 iunie 2023, ora 21.00 : Imagini din vestiarul celor de la Manchester City



Echipele de start din finala Uefa Champions League

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland

Inter Milano: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko