Liviu Antal, Flavius Croitoru, Cristi Dumitru şi Vlad Pop, legitiaţi la CS Mioveni

Fotbaliştii Liviu Antal, Flavius Croitoru, Cristi Dumitru şi Vlad Pop au fost transferaţi de formaţia CS Mioveni, a anunţat, miercuri, gruparea argeşeană.

"CS Mioveni a adus în această vară, până acum, 4 jucători. Este vorba de portarul Flavius Croitoru şi jucătorii de bandă Liviu Antal, Cristi Dumitru şi Vlad Pop, ultimii doi fiind jucători sub vârstă", se arată într-un comunicat al CS Mioveni, publicat pe site-ul oficial.Antrenorul Alexandru Pelici a anunţat şi plecările din lotul pe care îl pregăteşte: "Au fost plecări de jucători şi automat şi veniri. A plecat Ducan, înapoi la FCSB şi ne-am oprit la Flavius Croitoru, cu care am mai lucrat. De asemenea, au plecat Sanoh şi Raicea şi am rămas descoperiţi pe bandă, aşa că l-am adus pe Antal, pe care îl ştiu de mult, de când era la Chiajna şi ne mai intersectam prin cantonamente".Mijlocaşul Liviu Antal speră ca noua sa echipă să îşi îndeplinească obiectivul de menţinere în Liga I în următorul sezon."Am ales CS Mioveni pentru că am fost dorit aici şi mă bucur că am ajuns în acest punct. Sper să îndeplinim obiectivul, să rămânem în Liga I", a spus Antal.Portarul Flavius Croitoru se aşteaptă la un sezon mult mai greu al Ligii I comparativ cu anul trecut."Sunt fericit că am revenit la Mioveni. A fost dorinţa mea şi am făcut cea mai bună alegere. Urmează un an mai greu decât precedentul. Avem mult de muncă", a afirmat Croitoru.