Liviu Dragnea îi răspunde lui Klaus Iohannis: 'Nu am plecat pe ascuns, el are niște slugi în Parlament și putea să afle'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacău, că vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este plină de ciudăţenii, fără mandat şi îl îngrijorează secretomania cu care a fost organizată. ”Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei”, a comentat preşedintele Iohannis.

”Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis are niște slugi în Parlament și putea să afle. Eu am făcut publică invitația. Am discutat cu premierul Netanyahu ce am discutat și la vizita precedentă. Am vorbit despre telemedicină, infrastructura în medicină, în agricultura inteligentă, sisteme de irigații, cyber securty, învățământ și alte domenii.”, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

