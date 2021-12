Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, s-a despărțit de iubita sa Irina Tănase, după ce a aflat că aceasta l-a înșelat. Dragnea refuză să comenteze subiectul, dar confirmă, indirect, separarea cuplului.

”Eu am fost mereu foarte discret cu viața mea privată. Deciziile pe care le-am luat în viața mea privată mi le-am asumat (...) Atât am avut de spus”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.