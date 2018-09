Liviu Dragnea, replică INCENDIARĂ pentru Gabriela Firea: Urmează o discuție foarte SERIOASĂ!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, îi dă replica Gabrielei Firea și arată că tot ceea ce spune primarul Capitalei în spațiul public nu este adevărat. Dragnea a precizat că în urma atacurilor va avea loc o discuție foarte serioasă în partid.

”Eu am aflat-o la televizor în săptămâna asta. Sigur, nu vreau să nu par serios, dar eu nu spionez pe nimeni, nu am serviciu de spionaj, nu am oameni, nu am cum. Asta cu angajații MAI sunt niște prostii (...) Eu încerc să nu răspund la atacuri personale, dar în același timp nu pot să nu iau apărarea colegilor de partid și la adresa Guvernului. Nu pot să nu apăr Guvernul nostru. De-a lungul lunilor au fost discuții cu membrii Cabinetului, doamna prim-ministru a vorbit cu doamna Firea, au fost comisii mixte și au discutat. Știu că s-au întâlnit și cu o săptămână înainte de CEX. Au decis trecerea ELCEN, apoi s-a modificat hotă

În ceea ce privește Centura Capitalei au fost nenumărate întâlniri între Guvern și Primăria Capitalei, am văzut și răspunsul de la Ministerul Transporturilor.

Am vorbit cu ministrul săptămâna asta și mi-a spus că se muncește pentru a găsi niște răspunsuri la întrebări constituționale. Adică să vedem dacă o autoritate locală poate să dețină o proprietate aflată pe teritoriul altei localități. Se caută soluții pentru fondurile europene, să vedem dacă le mai putem menține odată cu transferul.

De asemenea, am avut discuții cu colegii de la Primăria Capitalei și s-a și votat în Senat, iar acum urmează să intre la Primăria Capitalei, pentru a transfera Centura Capitalei la Primărie.

Dacă toate nerealizările de la Primăria Capitalei sunt din cauza mea, e în regulă, o duc și pe asta, dar nu sunt de acord și nu este permis ca un membru, indiferent de funcția pe care o deține în partid să se așeze la coada celor care atacă Guvernul. Nu este acceptabil așa ceva (...) Aceste lucruri puteau fi discutat în partid, în interiorul ședințelor. Urmează o discuție serioasă despre asta, în partid despre aceste lucruri.”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.