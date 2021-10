Liviu Dragnea și-a descoperit o nouă pasiune - Secretul cafelei perfecte

După ce la primul interviul oferit de Liviu Dragnea după eliberarea din închisoare Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit de calitatea cafelei servite la emisune, fostul președinte al PSD a insistat să le arate jurnaliștilor cum se face o cafea bună, după rețeta sa. De această dată interviul a fost filmat la el acasă. Liviu Dragnea a povestit că a băut pentru prima dată cafea în Penitenciarul Rahova iar de atunci își păstrează această tradiție în fiecare dimineață.

"Eu n-am băut până nu am ajuns la Rahova cafea. N-am băut toată viața și acolo am băut cafea și am hotărât să beau cafea bună și să mă și interesez. Am luat-o de la istoria cafelei, când s-a descoperit cafeaua în anii o mie, în Etiopia, de către un păstor. Am băut prima cafea în ianuarie 2020, la Rahova, o cafea făcută de niște băieți. Am fost curios să gust, mi-a plăcut, dar nu foarte mult, așa am zis că trebuie să beau și să iau cafea single origin care este ieftină și se găsește în România, dar nu cumpăr de la multinaționale pentru că este cafea care este certificată de către producător și e curată pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai gustoasă când o râșnești și o prepari imediat.", a spus Liviu Dragnea din bucătăria sa, în timp ce făcea o cafea la ibric.

Cât despre secretul unei cafele perfecte, Dragnea a spus: "Acum se scoate caimacul. Deci nu se lasă niciodată cafeaua să dea în foc. Dacă fierbe, s-a stricat. Se pierd toate aromele și gustul."