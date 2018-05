Liviu Dragnea, soluții pentru cei care vor ajutoare de stat - În joc: un miliard de euro

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri că Guvernul vizează un parteneriat strategic real cu marile companii care vor să investească în România, urmând ca în scurt timp să se deschidă schema de ajutor de stat, fiind stabilită suma de un miliard de euro.

„S-a discutat și s-a stabilit suma de un miliard de euro, care să fie alocată pentru schema de ajutor de stat. Un miliard de euro nu este o sumă mică. S-a luat această decizie în primul rând să avem o abordare strategică pentru o perioadă multianuală și să știm că este prevăzut un miliard de euro pentru următorii 5 ani. (...) În al doilea rând, să se obțină și vom obține un efect de multiplicare și investiții în România de cel puțin 5 miliarde de euro, pe baza acestei scheme”, a spus Dragnea, la lansarea ediţiei din 2018 a schemei de ajutor de stat instituită prin HG 807, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat la Palatul Parlamentului.

Viorica Dăncilă, declarații de ultimă oră: 'Vreau să dau un semnal de alarmă'. Măsuri pentru stimularea investițiilor

Premierul Viorica Dăncilă, prezentă la eveniment, a afirmat că schema de ajutor de stat este doar o parte a pachetului de stimulare a investiţiilor în România, anunţând că în următoarele luni se va înfiinţa Agenţia Română pentru Investiţii Străine şi Exporturi.



„Alături de un mediu macroeconomic stabil şi predictibl, un mediu fiscal stimulativ şi o forţă de muncă bine pregătită, vă propunem şi o nouă abordare în ceea ce priveşte relaţia cu investitorii strategici în economie. Vom înfiinţa în următoarele luni Agenţia Română pentru Investiţii Străine şi Exporturi, un centru de tip 'one stop shop', o agenţie cu flexibilitate mare, cu manageri de proiect dedicaţi. Va fi un corp de manageri specializaţi pe sectoarele strategice, din punct de vedere economic pentru România, în vederea atragerii de investiţii”, a subliniat şeful Executivului.



Prim-ministrul a mai precizat că prioritatea Guvernului în trimestrul II al acestui an o reprezintă investiţiile.



„Nu avem cum să mergem mai departe cu aplicarea programului de guvernare dacă nu stimulăm investiţiile. Am promis în programul de guvernare că anul 2018 va fi anul investiţiilor şi aşa va fi. Ne-am propus atragerea unor investiţii cu valoare adăugată ridicată, care să conducă la crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite. Săptămâna aceasta au apărut ultimele date cu privire la valoarea investiţiilor străine directe pentru primele trei luni ale anului 2018. Acestea au crescut cu 21,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, demonstrând încredere în potenţialul economiei româneşti şi în actul de guvernare, însă consider că nu este suficient, ne dorim mult mai mult decât atât”, a precizat Dăncilă.