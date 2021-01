Liviu Mihai a revenit la Farul Constanţa: 'Nu a fost o decizie grea, aici este locul unde am încheiat junioratul, aici m-am lansat în fotbalul mare'

Mijlocaşul Liviu Mihai este noul jucător al Farului, urmând să evolueze în acest sezon al Ligii a 2-a în tricoul alb-albastru. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani revine astfel la FC Farul Constanţa, unde a făcut junioratul şi s-a lansat în fotbalul mare, informează clubul constănţean.

“Nu a fost o decizie grea, aici este locul unde am încheiat junioratul, aici m-am lansat în fotbalul mare, aici am debutat în Liga 1. Aşa că mi-a fost uşor să aleg”, a spus Liviu Mihai, care a ajuns astăzi sub comanda antrenorului Ianis Zicu în cantonamentul de la Bucureşti, potrivit news.ro.

Venit la Constanţa la 16 ani, mijlocaşul central şi-a făcut debutul în prima ligă la FC Farul şi speră să pună umărul la revenirea alb-albaştrilor în Liga 1. “Este un proiect serios şi există stabilitate din toate punctele de vedere. Grupul este bun, o echipă omogenă, şi cu câteva achiziţii putem să ne îndeplinim obiectivul. Să fim în primele 6 la finalul sezonului regular şi să atacăm promovare. Putem să realizăm acest lucru pentru că depindem doar de rezultatele noastre. Am experienţa promovărilor cu Astra, Petrolul, Iaşi şi Chindia. După ce am intrat în Liga 1 cu echipa din oraşul meu natal, îmi doresc să fac asta şi cu echipa care m-a lansat în fotbalul mare”, a mărturisit Liviu Mihai, care devine astfel “veteranul” echipei:

“Am venit prima oară ca junior, acum revin ca veteran. Este nevoie şi de jucători cu experienţă ca să atingi obiective îndrăzneţe şi sper că vor mai veni câţiva în perioada următoare. Lupta pentru un loc în play-off este strânsă. Cu două victorii poţi să fii în faţă, cu două înfrângeri să te duci spre mijlocul clasamentului. Important este să legi victoriile”.

De-a lungul carierei, Liviu Mihai a mai evoluat la Astra, Petrolul Ploieşti, Unirea Slobozia, Politehnica Iaşi, Chindia Târgovişte, iar în prima parte a acestui sezon a jucat pentru Turris Turnu Măgurele, bifând 13 meciuri şi reuşind un gol, cu Dunărea Călăraşi, şi o pasă de gol. El a adunat 31 de meciuri şi 2 goluri în Liga 1, dar şi peste 200 meciuri şi 50 de goluri în Liga a 2-a.

Redebutul oficial în tricoul Farului s-ar putea produce chiar împotriva echipei de oraşul său natal, Chindia Târgovişte, în meciul din optimile Cupei României, programat pe 10 februarie, la Constanţa. “O să fie un meci special, cu mare încărcătură sufletească pentru mine pentru că se vor întâlni echipele la care am jucat cel mai mult şi m-am simţit cel mai bun. Dar interesul meu acum este să se califice Farul. Cupa României este o competiţie importantă şi dacă suntem disciplinaţi şi organizaţi, o putem elimina pe Chindia, aşa cum băieţii au eliminat în toamnă o altă echipă din Liga 1, Academica Clinceni”, a spus noul jucător al echipei noastre.

Liviu Mihai a transmis şi un mesaj pentru fani: “Îmi pare rău că nu ne pot susţine din tribune, era foarte important să avem sprijinul lor. Ne dorim să fie alături de noi şi le promitem că ne vom da toate silinţa să ne îndeplinim obiectivele şi să-i facem fericiţi!”.